Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الإفريقية للقوس والسهم (حسب الفرق): المنتخب الجزائري رجال يتأهل إلى الدور النهائي

  أدرج يـوم : السبت, 11 نوفمبر 2023 12:13     الفئـة : رياضــة

تونس - تأهل المنتخب الجزائري رجال حسب الفرق إلى الدور النهائي للبطولة الافريقية الثالثة عشرة للرماية بالقوس والسهم المؤهلة للألعاب الاولمبية باريس 2024 و التي تتواصل الى غاية 12 نوفمبر الجاري بمدينة نابل التونسية بمشاركة 94 متنافسا يمثلون 20 بلدا افريقيا.

وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الموريسي  بنتيجة 5 مقابل 4 حيث سيلاقي في الدور النهائي نظيره المصري.

من جهته لم ينجح المنتخب الجزائري للسيدات في تجاوز الدور ربع النهائي حيث أقصي من قبل نظيره الايفواري.

وتشمل المنافسات اختصاصين اثنين و هما القوس الاولمبي للرماية على مسافة 70 مترا المؤهلة للألعاب الاولمبية و كذا القوس المركب على مسافة 50 مترا الذي سيتنافس فيه الرماة للفوز بالبطولة الافريقية.

وتشهد البطولة الافريقية كذلك مشاركة راميين اثنين من الجزائر والسنغال في منافسات الألعاب البارالمبية.

ويتأهل المتحصلين على الميداليتين الذهبية والفضية للالعاب الاولمبية شريطة أن يكونا قد حققا الرقم الأدنى الاولمبي المقدر ب640 نقطة في هذه البطولة أو في دورات سابقة مسجلة لدى الاتحاد الدولي للرماية.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الإفريقية للقوس والسهم (حسب الفرق): المنتخب الجزائري رجال يتأهل إلى الدور النهائي
  أدرج يـوم : السبت, 11 نوفمبر 2023 12:13     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.11

المخزون الاستراتيجي من الحبوب ومسحوق الحليب تضاعف بثلاث مرات خلال السنتين الاخيرتين

23.11.11

الأمم المتحدة: التصويت لصالح قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

23.11.11

رئيس الجمهورية يعين السيد نذير العرباوي وزيرا أول خلفا للسيد أيمن بن عبد الرحمان

23.11.11

البطولة الإفريقية للقوس والسهم (حسب الفرق): المنتخب الجزائري رجال يتأهل إلى الدور النهائي

23.11.11

المؤتمر الدولي للسمنة والأمراض الأيضية: التأكيد على إحصاء الأمراض النادرة

23.11.11

صناعة صيدلانية: التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر ومالي لتسهيل تسويق الأدوية الجزائرية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.09

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة شيخ زاوية سيدي أحمد بن بحوص بمتليلي

23.11.09

الجزائر ستبقى تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية مهما كانت الظروف

23.11.09

الدورة الـ42 للمؤتمر العام لليونسكو: الجزائر تواصل جهودها لضمان جودة التعليم

23.11.09

الموافقة على إعتماد سفير الجزائر الجديد لدى المملكة العربية السعودية

23.11.09

رئيس المجلس الوطني الصحراوي يزور الجزائر الأسبوع المقبل

23.11.09

رئيس الجمهورية يقر حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات