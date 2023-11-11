البطولة الإفريقية للقوس والسهم (حسب الفرق): المنتخب الجزائري رجال يتأهل إلى الدور النهائي

تونس - تأهل المنتخب الجزائري رجال حسب الفرق إلى الدور النهائي للبطولة الافريقية الثالثة عشرة للرماية بالقوس والسهم المؤهلة للألعاب الاولمبية باريس 2024 و التي تتواصل الى غاية 12 نوفمبر الجاري بمدينة نابل التونسية بمشاركة 94 متنافسا يمثلون 20 بلدا افريقيا.

وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الموريسي بنتيجة 5 مقابل 4 حيث سيلاقي في الدور النهائي نظيره المصري.

من جهته لم ينجح المنتخب الجزائري للسيدات في تجاوز الدور ربع النهائي حيث أقصي من قبل نظيره الايفواري.

وتشمل المنافسات اختصاصين اثنين و هما القوس الاولمبي للرماية على مسافة 70 مترا المؤهلة للألعاب الاولمبية و كذا القوس المركب على مسافة 50 مترا الذي سيتنافس فيه الرماة للفوز بالبطولة الافريقية.

وتشهد البطولة الافريقية كذلك مشاركة راميين اثنين من الجزائر والسنغال في منافسات الألعاب البارالمبية.

ويتأهل المتحصلين على الميداليتين الذهبية والفضية للالعاب الاولمبية شريطة أن يكونا قد حققا الرقم الأدنى الاولمبي المقدر ب640 نقطة في هذه البطولة أو في دورات سابقة مسجلة لدى الاتحاد الدولي للرماية.