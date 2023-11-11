Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مونديال 2026 – تصفيات: استدعاء 23 لاعبا لمواجهتي الصومال والموزمبيق

  أدرج يـوم : السبت, 11 نوفمبر 2023 08:09     الفئـة : رياضــة
مونديال 2026 – تصفيات: استدعاء 23 لاعبا لمواجهتي الصومال والموزمبيق

 الجزائر - استدعى مدرب المنتخب الوطني الجزائري،جمال بلماضي،23 لاعبا، تحسبا لمواجهتي الصومال  يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 (سا00ر18)، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة)، والموزمبيق يوم الأحد 19 من نفس الشهر بملعب زمبيتو مابوتو (سا 00ر14) ضمن الجولتين الأولى والثانية للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم  2026، حسبما كشفت عنه، مساء يوم الجمعة، الهيئة الفدرالية.

وشهدت القائمة عودة كل من بن طالب (نادي ليل / فرنسا) ووناس (نادي ليل / فرنسا)، بالإضافة إلى مهاجم السد القطري، بغداد بونجاح.

وبالمقابل، استغنى بلماضي عن خدمات  كل من بن رحمة (ويست هام / إنجلترا)،  بوعناني (نادي نيس / فرنسا)، قادري (كورتري/ بلجيكا) وزرقان (شارل لوروا/ بلجيكا).

ولم تشهد القائمة استدعاء اي لاعب جديد وهذا لم يحدث منذ شهر مارس الفارط بمناسبة المواجهة المزدوجة أمام النيجر، ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2023 (مؤجلة 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).

بالإضافة إلى الصومال، الموزمبيق والجزائر، تضم المجموعة السابعة كل من غينيا، أوغندا وبوتسوانا. ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كلا من المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مونديال 2026 – تصفيات: استدعاء 23 لاعبا لمواجهتي الصومال والموزمبيق
  أدرج يـوم : السبت, 11 نوفمبر 2023 08:09     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.11

مونديال 2026 – تصفيات: استدعاء 23 لاعبا لمواجهتي الصومال والموزمبيق

23.11.10

الرابطة الأولى موبيليس : نادي بارادو في الريادة مؤقتا وإتحاد الجزائر يطيح بشباب بلوزداد

23.11.10

الإحتلال يصعد حربه على المستشفيات بغزة وعدد الشهداء يتخطى 11 ألفا

23.11.10

دراجات/الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر: فوز عبد الكريم فركوس وياسمين المداح بالمرحلة الثانية

23.11.10

عملية طوفان الأقصى حققت إنتصارا للمقاومة و هزيمة إستراتيجية للكيان الصهيوني

23.11.10

"الإسكوا": عدد الأطفال الشهداء في غزة فاق نظيره في جميع نزاعات العالم منذ 2020

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.09

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة شيخ زاوية سيدي أحمد بن بحوص بمتليلي

23.11.09

الجزائر ستبقى تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية مهما كانت الظروف

23.11.09

الدورة الـ42 للمؤتمر العام لليونسكو: الجزائر تواصل جهودها لضمان جودة التعليم

23.11.09

الموافقة على إعتماد سفير الجزائر الجديد لدى المملكة العربية السعودية

23.11.09

رئيس المجلس الوطني الصحراوي يزور الجزائر الأسبوع المقبل

23.11.09

بلمهدي: تعليمات رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع تجسدت بتحقيق كثير من المكاسب