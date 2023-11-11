مونديال 2026 – تصفيات: استدعاء 23 لاعبا لمواجهتي الصومال والموزمبيق

الجزائر - استدعى مدرب المنتخب الوطني الجزائري،جمال بلماضي،23 لاعبا، تحسبا لمواجهتي الصومال يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 (سا00ر18)، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة)، والموزمبيق يوم الأحد 19 من نفس الشهر بملعب زمبيتو مابوتو (سا 00ر14) ضمن الجولتين الأولى والثانية للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حسبما كشفت عنه، مساء يوم الجمعة، الهيئة الفدرالية.

وشهدت القائمة عودة كل من بن طالب (نادي ليل / فرنسا) ووناس (نادي ليل / فرنسا)، بالإضافة إلى مهاجم السد القطري، بغداد بونجاح.

وبالمقابل، استغنى بلماضي عن خدمات كل من بن رحمة (ويست هام / إنجلترا)، بوعناني (نادي نيس / فرنسا)، قادري (كورتري/ بلجيكا) وزرقان (شارل لوروا/ بلجيكا).

ولم تشهد القائمة استدعاء اي لاعب جديد وهذا لم يحدث منذ شهر مارس الفارط بمناسبة المواجهة المزدوجة أمام النيجر، ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2023 (مؤجلة 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).

بالإضافة إلى الصومال، الموزمبيق والجزائر، تضم المجموعة السابعة كل من غينيا، أوغندا وبوتسوانا. ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كلا من المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.