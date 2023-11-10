الرابطة الأولى موبيليس : نادي بارادو في الريادة مؤقتا وإتحاد الجزائر يطيح بشباب بلوزداد

الجزائر- ارتقى نادي بارادو ''مؤقتا'' إلى صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس, عقب فوزه يوم الجمعة, على ضيفه مولودية وهران (1-0), ضمن فعاليات الجولة الخامسة, في الوقت الذي انتهى فيه الداربي العاصمي لصالح اتحاد الجزائر على حساب شباب بلوزداد (2-1).

و بفضل هدف اللاعب بن احمد كوحيلي خلال مجريات الشوط الأول (د15), تمكن نادي بارادو ومن الاطاحة بضيفه مولودية وهران (1-0) . نتيجة تضع نادي ''الأكاديمية'' مؤقتا في الريادة ب10 نقاط, في الوقت الذي يواصل نادي الحمراوة سلسلة النتائج السلبية حيث يحتل رفقة اتحاد بسكرة المرتبة ل14 بثلاث نقاط وبدون أي فوز منذ انطلاق المنافسة.

و سيكون ممثل مدينة وهران مجبرا على الاستفاقة ابتداء من اللقاء المقبل داخل الديار أمام اتحاد خنشلة لتفادي سيناريو ''اللعب على ورقة البقاء''.

و عرفت هذه الجولة, تسجيل سبعة أهداف كاملة في اللقاء الذي جمع اتحاد سوف ومضيفه شباب قسنطينة (3-4). وتمكن فريق مدينة 'الجسور المعلقة'' بقيادة المدرب الجديد عبد القادر عمراني من تحقيق الزاد الكامل من خرجته إلى سوف بفضل كل من بن شاعة (د15), ذيب (د56 ض.ج, د75) وطمين (د89), بينما سجل لسوف كل من باسو (د45+4), رحماني (د51), لعلاونة (د61).

الفوز يسمح لشباب قسنطينة بالعودة إلى مركز الوصافة (9 نقاط) بمعية مولودية الجزائر واتحاد خنشلة, بينما تراجع اتحاد سوف إلى المرتبة ال12 رفقة نجم مقرة (4 نقاط).

و في لقاء آخر, خطف وفاق سطيف الفوز في آخر أنفاس لقاء القمة الذي جمعه بشبيبة القبائل (1-0). وجاء هدف الفوز بفضل رأسية محكمة للمدافع طارق عقون (د90).

الفوز يضع ''الوفاق'' في المرتبة ال8 (6 نقاط), بينما تجمد رصيد نادي ''الكناري'' في النقطة السابعة (المرتبة ال5) إلى جانب كل من جمعية الشلف وشبيبة الساورة.

أما الداربي العاصمي الذي جرى بملعب 5 جويلية (الجزائر) بعد اعادة افتتاحه بعد عدة اشهر من الاشغال, شهد فوزا مثيرا لاتحاد الجزائر على حساب شباب بلوزداد (2-1), في الوقت بدل الضائع.

و تمكن ''الشباب'' من افتتاح باب التسجيل عبر اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا (د62), قبل أن يعدل ''الاتحاد'' الكفة سريعا بفضل المالي عبدولاي كانو (د64).

و في الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء للتعادل, تمكن اللاعب بن زازة (د90+3) من مخادعة الحارس الدولي مبولحي مهديا ''الاتحاد'' فوزا ثمينا.

بفضل هذا الفوز, يلتحق ''الاتحاد'' ب''الشباب'' في المرتبة الثامنة (6 نقاط), رفقة مولودية البيض ووفاق سطيف.

و ستتواصل فعاليات هذه الجولة, يوم غد السبت بإجراء اربع مباريات مبرمجة كالتالي: نجم مقرة - نجم بن عكنون (00ر15), اتحاد خنشلة - اتحاد بسكرة (00ر15), جمعية الشلف - مولودية الجزائر (00ر17) وشبيبة الساورة - مولودية البيض (00ر18).