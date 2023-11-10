دراجات/الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر: فوز عبد الكريم فركوس وياسمين المداح بالمرحلة الثانية

الجزائر- فاز الدراجان عبد الكريم فركوس (رجال) وياسمين مداح ( سيدات) بسباق المرحلة الثانية للطبعة ال18 لجائزة الكبرى لمدينة الجزائر للدراجات (اكابر و اوسط /اناث و ذكور) التي جرت يوم الجمعة ما بين بئر توتة وزرالدة.

و عند الرجال قطع فركوس مسافة السباق 5. 65 كلم في زمن قدره 1سا 11د و 19 ثا امام حمزة مقنوش وساسان الخطيب ب1سا 11د 24ثا.

و يتصدر فركوس الترتيب العام (1سا 15د 03 ثا) امام الفائز بالمرحلة الاولى (الافتتاحية), محمد امين نهاري (بفارق ثانيتين).

و لدى السيدات, فاز بالمرحلة الثانية (31 كلم) الدراجة ياسمين المداح (نادي دالي ابراهيم), مسجلة توقيتا قدره 00. 34د, متفوقة على نسرين هويلي في السرعة النهائية (نفس التوقيت) وشهرة عزوز ( 08. 42).

في الترتيب العام, احتفظت هويلي ( 19. 38) بقميص المتصدرة امام ياسمين المداح ( بفارف 23 ثانية), وعزوز (ب9د و 02).

و ينطلق سباق المرحلة الثالثة و الاخيرة غدا السبت بزرالدة نحو حجوط, قبل العودة الى نقطة الانطلاق على مسافة 106 كلم.

و تقام الطبعة ال18 لجائزة مدينة الجزائري للدراجات تحت اشراف الاتحادية الجزائرية للعبة و بالتنسيق مع رابطة العاصمة ومديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر.