الرابطة الثانية هواة/مجموعة وسط-غرب : فوز وداد بوفاريك على أولمبي المدية (3-1)

بعد هذه المباراة, يصعد وداد بوفاريك مؤقتا للمركز الثاني رفقة غالي معسكر و رائد القبة بمجموع 7 نقاط لكل فريق, و بمباراة زائدة للوداد بينما يبقى أولمبي المدية في المركز السابع برصيد 4 نقاط جمعها في اربعة لقاءات.
و ستجري باقي مباريات هذه الجولة يوم غد السبت (00ر15):
نتيجة جزئية: الجمعة :
وداد بوفاريك - أولمبي المدية 3 - 1
السبت 11 نوفمبر :
القبة (ملعب محمد بن حداد) : رائد القبة - غالي معسكر
وهران (ملعب الحبيب بوعقل) : جمعية وهران - وداد مستغانم
المشرية (ملعب 20 أوت 1955) : شباب المشرية - مستقبل وادي سلي
عين الدفلى (ملعب خلال عبد القادر) : صفاء خميس مليانة - نجم القليعة
مستغانم (مركب بن سعيد) : ترجي مستغانم - شباب تموشنت
الأربعاء (اسماعيل مخلوف) : أمل الأربعاء - شباب غير العبادلة
تيارت (قايد احمد) : شبيبة تيارت - نصر حسين داي
الترتيب نقاط لعب
- ترجي مستغانم 9 3
- غالي معسك
ر 7 3
--. رائد القبة 7 3
--. وداد بوفاريك 7 4
- جمعية وهران 6 3
--. نجم القليعة 6 3
- شبيبة تيارت 4 3
--. نصر حسين داي 4 3
--. شباب تموشنت 4 3
--. أولمبي المدية 4 4
- وداد مستغانم 3 3
--. صفاء خميس مليانة 3 3
--. مستقبل وادي سلي 3 3
- شباب المشرية 2 3
--. شباب غير العبادلة 1 3
- أمل الاربعاء 0 3.
النتائج و الترتيب
- النتائج و الترتيب لمباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, مجموعة وسط-شرق, يوم الجمعة :
هلال شلغوم العيد - مولودية العلمة 5-0
اتحاد عنابة - مولودية قسنطينة 0-0
جمعية عين مليلة - اتحاد الحراش 1-1
اتحاد خميس الخشنة - مولودية باتنة 2-0
جمعية الخروب - نجم التلاغمة 1-2
وفاق سور الغزلان - اتحاد ورقلة 1-1
أولمبي آقبو - شباب برج منايل 1-1
شباب باتنة - أولمبي المقرن 1-0
الترتيب لعب نقاط
- اتحاد خميس الخشنة 10 4
2 . شباب باتنة 8 4
3 . نجم التلاغمة 7 3
--. هلال شلغوم العيد 7 4
--. مولودية باتنة 7 4
--. أولمبي أقبو 7 4
- شباب برج منايل 6 4
- مولودية العلمة 5 4
--. مولودية قسنطينة 5 4
--. اتحاد ورقلة 5 4
- اتحاد عنابة 3 4
--. وفاق سور الغزلان 3 4
- جمعية الخروب 2 4
-- . جمعية عين مليلة 2 3
- أولمبي المقرن 1 4
--. اتحاد الحراش 1 4.