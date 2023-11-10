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الرابطة الثانية هواة/مجموعة وسط-غرب : فوز وداد بوفاريك على أولمبي المدية (3-1)

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نوفمبر 2023 18:32     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تغلب وداد بوفاريك على أولمبي المدية بنتيجة (3-1) في لقاء مقدم عن الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم, مجموعة وسط-غرب, جمع بينهما يوم الجمعة ببوفاريك.

بعد هذه المباراة, يصعد وداد بوفاريك مؤقتا للمركز الثاني رفقة غالي معسكر و رائد القبة بمجموع 7 نقاط لكل فريق, و بمباراة زائدة للوداد بينما يبقى أولمبي المدية في المركز السابع برصيد 4 نقاط جمعها في اربعة لقاءات.

و ستجري باقي مباريات هذه الجولة يوم غد السبت (00ر15):

 

نتيجة جزئية: الجمعة  :

 

وداد بوفاريك - أولمبي المدية       3 - 1

 

السبت 11 نوفمبر :

القبة (ملعب محمد بن حداد)           : رائد القبة - غالي معسكر

وهران (ملعب الحبيب بوعقل)        : جمعية وهران - وداد مستغانم

المشرية (ملعب 20 أوت 1955)     : شباب المشرية - مستقبل وادي سلي

عين الدفلى (ملعب خلال عبد القادر) : صفاء خميس مليانة - نجم القليعة

مستغانم (مركب بن سعيد)             : ترجي مستغانم - شباب تموشنت

الأربعاء (اسماعيل مخلوف)           : أمل الأربعاء - شباب غير العبادلة

تيارت  (قايد احمد)                      : شبيبة تيارت - نصر حسين داي

 

الترتيب               نقاط    لعب

  1. ترجي مستغانم 9 3
  2. غالي معسك

ر            7      3

--. رائد القبة                7      3

--. وداد بوفاريك            7      4

  1. جمعية وهران 6 3

--. نجم  القليعة              6      3

  1. شبيبة تيارت 4 3

--. نصر حسين داي        4      3

--. شباب تموشنت          4      3

--. أولمبي المدية            4      4

  1. وداد مستغانم 3 3

--. صفاء خميس مليانة     3      3

--. مستقبل وادي سلي      3      3

  1. شباب المشرية 2 3

--. شباب غير العبادلة      1       3

  1. أمل الاربعاء 0 3.

 

 النتائج و الترتيب

 

 - النتائج و الترتيب لمباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, مجموعة وسط-شرق, يوم الجمعة :

 

هلال شلغوم العيد - مولودية العلمة     5-0

اتحاد عنابة - مولودية قسنطينة         0-0

جمعية عين مليلة - اتحاد الحراش 1-1

اتحاد خميس الخشنة - مولودية باتنة   2-0

جمعية الخروب - نجم التلاغمة        1-2

وفاق سور الغزلان - اتحاد ورقلة      1-1

أولمبي آقبو - شباب برج منايل        1-1

شباب باتنة - أولمبي المقرن            1-0

 

الترتيب                       لعب نقاط

 

  1. اتحاد خميس الخشنة 10 4

2 . شباب باتنة                8 4

3 . نجم التلاغمة              7 3

--. هلال شلغوم العيد         7 4

--. مولودية باتنة              7 4

--. أولمبي أقبو                7 4

  1. شباب برج منايل 6 4
  2. مولودية العلمة 5 4

--. مولودية قسنطينة         5 4

--. اتحاد ورقلة               5 4

  1. اتحاد عنابة 3 4

--. وفاق سور الغزلان      3 4

  1. جمعية الخروب 2 4

-- . جمعية عين مليلة       2  3

  1. أولمبي المقرن 1 4

--. اتحاد الحراش           1  4.

آخر تعديل على الجمعة, 10 نوفمبر 2023 18:35
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الثانية هواة/مجموعة وسط-غرب : فوز وداد بوفاريك على أولمبي المدية (3-1)
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نوفمبر 2023 18:32     الفئـة : رياضــة   شارك

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