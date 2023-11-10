الرابطة الثانية هواة/مجموعة وسط-غرب : فوز وداد بوفاريك على أولمبي المدية (3-1)

الجزائر - تغلب وداد بوفاريك على أولمبي المدية بنتيجة (3-1) في لقاء مقدم عن الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم, مجموعة وسط-غرب, جمع بينهما يوم الجمعة ببوفاريك.

بعد هذه المباراة, يصعد وداد بوفاريك مؤقتا للمركز الثاني رفقة غالي معسكر و رائد القبة بمجموع 7 نقاط لكل فريق, و بمباراة زائدة للوداد بينما يبقى أولمبي المدية في المركز السابع برصيد 4 نقاط جمعها في اربعة لقاءات.

و ستجري باقي مباريات هذه الجولة يوم غد السبت (00ر15):

نتيجة جزئية: الجمعة :

وداد بوفاريك - أولمبي المدية 3 - 1

السبت 11 نوفمبر :

القبة (ملعب محمد بن حداد) : رائد القبة - غالي معسكر

وهران (ملعب الحبيب بوعقل) : جمعية وهران - وداد مستغانم

المشرية (ملعب 20 أوت 1955) : شباب المشرية - مستقبل وادي سلي

عين الدفلى (ملعب خلال عبد القادر) : صفاء خميس مليانة - نجم القليعة

مستغانم (مركب بن سعيد) : ترجي مستغانم - شباب تموشنت

الأربعاء (اسماعيل مخلوف) : أمل الأربعاء - شباب غير العبادلة

تيارت (قايد احمد) : شبيبة تيارت - نصر حسين داي

الترتيب نقاط لعب

ترجي مستغانم 9 3 غالي معسك

ر 7 3

--. رائد القبة 7 3

--. وداد بوفاريك 7 4

جمعية وهران 6 3

--. نجم القليعة 6 3

شبيبة تيارت 4 3

--. نصر حسين داي 4 3

--. شباب تموشنت 4 3

--. أولمبي المدية 4 4

وداد مستغانم 3 3

--. صفاء خميس مليانة 3 3

--. مستقبل وادي سلي 3 3

شباب المشرية 2 3

--. شباب غير العبادلة 1 3

أمل الاربعاء 0 3.

النتائج و الترتيب

- النتائج و الترتيب لمباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, مجموعة وسط-شرق, يوم الجمعة :

هلال شلغوم العيد - مولودية العلمة 5-0

اتحاد عنابة - مولودية قسنطينة 0-0

جمعية عين مليلة - اتحاد الحراش 1-1

اتحاد خميس الخشنة - مولودية باتنة 2-0

جمعية الخروب - نجم التلاغمة 1-2

وفاق سور الغزلان - اتحاد ورقلة 1-1

أولمبي آقبو - شباب برج منايل 1-1

شباب باتنة - أولمبي المقرن 1-0

الترتيب لعب نقاط

اتحاد خميس الخشنة 10 4

2 . شباب باتنة 8 4

3 . نجم التلاغمة 7 3

--. هلال شلغوم العيد 7 4

--. مولودية باتنة 7 4

--. أولمبي أقبو 7 4

شباب برج منايل 6 4 مولودية العلمة 5 4

--. مولودية قسنطينة 5 4

--. اتحاد ورقلة 5 4

اتحاد عنابة 3 4

--. وفاق سور الغزلان 3 4

جمعية الخروب 2 4

-- . جمعية عين مليلة 2 3

أولمبي المقرن 1 4

--. اتحاد الحراش 1 4.