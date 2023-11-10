مبارزة/ كأس العالم للحسام /رجال-سيدات: خروج مشرف للجزائرية سوسن بوضياف من جدول 32

الجزائر- أقصيت المبارزة الجزائرية, سوسن بوضياف من جدول الـ32, إثر خسارتها أمام الأوكرانية أولغا كارلان بنتيجة (12-15), بينما أقصيت مواطنتها زهرة كحلي في جدول 64 ضد اليابانية إيموار ميساكي (6-15), يوم الجمعة, بالقاعة البيضوية (الجزائر العاصمة), لحساب منافسات اليوم الثاني لمرحلة الجزائر لكأس العالم-2023, اختصاص سلاح الحسام (رجال وسيدات /فردي-حسب الفرق), والتي تتواصل إلى غاية 12 نوفمبر.

و تألقت سوسن بوضياف في مباراة جدول 64 حينما فازت على الاذربيجانية سيفيل بونياتفي (33 عالميا) بنتيجة عريضة (15-3), لتصعد بجدارة إلى جدول 32.

و بعدها عجزت بوضياف (المصنفة 25 عالميا) في تجاوز عقبة المبارزة الأوكرانية المصنفة 8 عالميا أولغا كارلان, رغم الأداء الجيد الذي قدمته.

فبعد بداية قوية للأوكرانية التي تقدمت بواقع (0-3 ثم 5-8), عرفت بوضياف كيفية العودة في اللقاء بتقليص الفارق إلى لمسة واحدة (7-8), أين أحرجت منافستها في الفترات الأخيرة من اللقاء (10-14 ثم 12-14). غير أن الكلمة الأخيرة عادت للبطلة الأوكرانية كارلان بنتيجة (12-15), بفارق 3 لمسات, بالنظر إلى فارق المستوى الفني.

و في تصريح لـوأج عقب نهاية اللقاء عبرت سوسن بوضياف عن خيبة أملها من هذا الإقصاء المر, وقالت: "أعتبر هذا الإقصاء خيبة أمل بالنسبة لي باعتباري أبحث دوما على التنافس والتطور. صراحة لازالت تحت تأثير الخسارة ولا أستطيع تحليل أسباب هذه الهزيمة القاسية. لست راضية عن نتائجي في مسابقة الفردي لأني كنت أطمح للذهاب بعيدا, لكن هناك بعض الأمور الإيجابية حيث ترجمنا التحضيرات الجدية التي قمنا بها بالظهور بمستوى فني محترم قارعنا به أبطال عالميين".

و كانت سوسن بوضياف معفية من خوض الدور الأول الذي جرى أمس الخميس بفضل ترتيبها الجيد حيث تحتل المركز 25 عالميا.

و أضافت بوضياف (29 سنة): "علينا تجاوز هذه الخيبة من أجل التركيز على بقية المنافسة حيث سنلعب مسابقة حسب الفرق في اليوم الأخير أين نستهدف الفوز من أجل المصادقة على بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس-2024 باعتبار أن الفريق قريب من الهدف".

من جانبها أقصيت زهرة كحلي من جدول 64 دون مفاجئة أمام المصنفة الأولى و بطلة العالم في نسخة ميلانو بإيطاليا شهر يوليو الفارط, اليابانية إيمورا ميساكي بنتيجة منطقية (6-15).

و كانت كحلي (المصنفة 64 عالميا) قد تأهلت من جدول 128 باستحقاق بعدما تغلبت في المباراة الأولى على اوسين يينع من هونغ كونغ (15-10), لتواجه خلال المقابلة الثانية المكسيكية ناتاليا بوتيلو والتي فازت عليها بفارق لمسة واحدة (15-14).

و اعتبرت المدربة الوطنية الرئيسة, زهرة قمير, المشاركة الجزائرية لدى السيدات بـ "المقبولة", عقب بلوغ بوضياف جدول 32 و وكحلي جدول 64 تواليا. و قالت: "المشاركة الجزائرية جد مقبولة حيث نجحت كحلي في بلوغ جدول 64 وبذلك كسب نقطتين ثمينتين ضمن سباق جمع النقاط المؤهلة للأولمبياد. كما بلغت بوضياف جدول 32 وكانت قريبة من الصعود إلى جدول 16 حينما قدمت مباراة جيدة ضد الأوكرانية التي تفوقها في المستوى, الأهم أنها حصدت 4 نقاط غالية في سباق التأهل إلى موعد باريس الأولمبي.". و أشارت المدربة قمير أنه تم "منح الفرصة للشبان للاحتكاك بالمستوى العالي وهو أمر إيجابي تحسبا لبقية المواعيد".

و بخصوص منافسة حسب الفرق للسيدات, المقررة يوم الأحد, أفادت التقنية أن "جميع المبارزات يركزن من أجل تقديم مردود قوي بهدف ترسيم تأهل المنتخب الوطني إلى أولمبياد باريس-2024".

و تختتم مسابقة فردي-سيدات, أمسية اليوم الجمعة, بإجراء الدور نصف النهائي بداية من الساعة 00ر17 سا, الذي سيجمع في مقابلته الأولى بين الأوكرانية أولغا كارلان و اليونانية ديسبينا جيورجيادو. بينما يجمع اللقاء الثاني بين تيودورا غكونترا من اليونان ضد الفرنسية سارة بالزار. الفائزة من كل مقابلة تنشط الدور النهائي المقرر إجراؤه بداية من الساعة 40ر17.

و تخصص منافسات غدا السبت إلى مسابقة الفردي رجال, والتي سيغيب عنها المبارزون الجزائريون عقب إقصائهم في اليوم الأول.

و يشارك في مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة, اختصاص الحسام فئة الأكابر (رجال وسيدات /فردي-حسب الفرق), 340 مبارز من بينهم 155 سيدات, يمثلون 45 بلدا, من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري. والتي تعد أحد المحطات المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس-2024.