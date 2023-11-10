كرة القدم/الجزائر: تعيين لجنة برئاسة خرشي لتسيير منافسة الرابطة الوطنية للهواة

الجزائر- عينت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) لجنة يشرف عليها أحمد خرشي، لتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، بعد قرار المكتب الفيديرالي بتعليق مهام الهيئة المديرة للرابطة، بسبب خرقه للقوانين السارية المفعول"، حسب ما أعلنت عنه الهيئة الكروية مساء أمس الخميس، في بيان لها على موقعها الرسمي.

و أوضح نفس المصدر : "بعد أن لاحظ المكتب الفدرالي الخروقات الخطيرة للقوانين و التخلي عن واجب التحفظ, تم إيقاف و بقرار فوري, الهيئة المديرة للرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة, التي يرأسها علي مالك إلى غاية انعقاد الجمعية العامة المقبلة, نتيجة خرق القوانين العامة السارية المفعول, و منعه من الدخول لمقر الرابطة. و سيتم ربط تسيير المنافسة مباشرة بالفاف, و تعيين لجنة يشرف عليها أحمد خرشي عضو المكتب الفيديرالي لتسيير المرحلة الانتقالية".

و انتخب علي مالك (71 سنة) في المرة الأولى على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة في شهر يوليو 2011, أي غداة إنشاء هذه الهيئة الكروية, التي تأسست بعد عام واحد من بعث الاحتراف بالجزائر.

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و قبل صدور قرار الفاف, قدم علي مالك استقالته من منصبه رفقة أربعة أعضاء من مكتبه و هم": ميلود مالك (نائب الرئيس), جمال مصدق (نائب الرئيس), رشيد مولاي (عضو) و رضوان نجوم (عضو).

و يشير بيان الفاف أن "المكتب الفيديرالي قرر فتح تحقيق في تسيير رابطة الهواة".

و نفس الاجراء تم اتخاذه إزاء الهيئة المديرة للرابطة الجهوية لعنابة التي يرأسها عمار بهلول لنفس الأسباب.

و ختم بيان الفاف "تم تعليق المهام بقرار فوري للهيئة المديرة للرابطة الجهوية لعنابة التي يرأسها عمار بهلول إلى غاية انتهاء عمل لجنة الاستماع و التحقيق في تسير الرابطة, حيث سيقوم كل من رضا مكفي و لياس جريدي و الأمين العام للرابطة الجهوية بعنابة بضمان تسيير الرابطة إلى غاية انتهاء مهمة لجنة الاستماع و التحقيق".

يذكر انه في شهر أكتوبر الماضي, أوقفت "الفاف" بقرار فوري, رابطة كرة القدم المحترفة التي يرأسها عبد الكريم مداور.

و تم إسناد تسيير شؤون الرابطة, الي لجنة يشرف عليها محمد أمين مسلوق, عضو المكتب الفيديرالي و تكليفه بتسيير المرحلة الانتقالية.