الكرة الطائرة لذوي الإحتياجات الخاصة (كأس العالم 2023): المنتخب الجزائري يفتتح المنافسة أمام اليابان

القاهرة - سيفتتح المنتخب الجزائري للكرة الطائرة-جلوس (رجال) مشاركته في كأس العالم (رجال و سيدات) المقررة بالقاهرة من 11 إلى 18 نوفمبر، يوم الأحد ضد اليابان، في منافسة الجولة الأولى للمجموعة الثانية، في منافسة يشارك فيها 14 منتخبا عند الرجال و9 عند السيدات ويتأهل المتوج باللقب عن الجنسين إلى الألعاب البرالمبية-2024 بباريس.

و بعد غيابه عن كل المنافسات الدولية منذ عام 2019 و آخر مشاركة له في بطولة إفريقيا برواندا, يعود المنتخب الجزائري إلى جو المنافسة عبر بوابة كأس العالم-2023 التي تعتبر دورة عالية المستوى " ومرحلة هامة للنخبة الوطنية لتحضير البطولة الإفريقية المنتظرة في لاغوس بنيجيريا (24 يناير-4 فبراير 2024), والتي تكتسي أهمية بالغة لأنها ستحدد ممثل القارة السمراء في الألعاب البارالمبية-2024 بباريس", كما أكده لواج, المدرب الوطني عبد القادر كفيف. و قال "في موعد القاهرة, سنستهل مشوارنا ضد اليابان, إحدى المنتخبات المتعودة على المنافسات العالية المستوى, حتى وإن يسجل المنتخب نتائج معتبرة سواء في منافسات كؤوس العالم أو البطولات العالمية أو حتى الألعاب البرالمبية. وبالرغم من كل ذلك, تملك اليابان منتخبا جيد وفي تحسن مستمر".

خلال الالعاب البرالمبية الاخيرة في الديار, أنهى المنتخب الياباني المنافسة في المركز الثامن والأخير. لكن تواجدهم المستمر والدائم في المنافسات الدولية بخمسة مشاركات: 1999و 2020 و 2006 و2018 و2022, يجعل منهم منتخبا محترما.

و عنه اللقاء أوضح المدرب عبد القادر كفيف قائلا: "ضد اليابان سنحاول أن نلعب بإمكانياتنا الخاصة. صحيح أن اليابانيين سيكونون أحسن تحضيرا منا, باعتبار مشاركاتهم المستمرة في مختلف البطولات, إلا أن ذلك لن يمنعنا من لعب أوراقنا كلية من بداية المباراة إلى نهايتها وبكل جدية".

و يومان بعد ملاقاة اليابان, سيجد زملاء قائد الفريق حاج لعريبي يوم 14 نوفمبر, في طريقهم المنتخب الإيراني, صاحب لقب الالعاب البرالمبية الاخيرة باليابان والمرشح الكبير للتتويج بلقب كأس العالم بالقاهرة. المنتخب الايراني هو صاحب ثمانية ألقاب عالمية منها الاخير الذي نالوه السنة الماضية بسراييفو.

ضد إيران, سيكون المنتخب الجزائري منقوصا على كل المستويات (الخبرة و سجل الفريق والمستوى التقني..الخ). فالفارق في مستوى التحضير سيكون العامل الآخر الذي سيتم التأكد منه خلال المباراة, خاصة وأن الايرانيين الذين سيقودهم العملاق وقائد الفريق مورتيزا ميحرزاد (46ر2م طولا), ضمنوا مؤخرا تأهلهم إلى الموعد البرالمبي بباريس-2024 من خلال بوابة الالعاب البرالمبية لاسيا-2023.

"سيكون لنا شرف مواجهة أحسن منتخب في العالم وعملاقه ميحرزاد. هذه مخاطر عملية القرعة. الاكيد أن لاعبين سيستفيدون كثيرا من المباراة ومن البطولة ككل, وبالنسبة لنا ستكون المقابلة تحضيرية أكثر من تنافسية, لكن تمكننا من تحديد معالمنا والتحقق من الفارق في المستوى بين المنتخبين على كل المستويات", كما أكد مدرب المنتخب الوطني.

و تتشكل المجموعات الأخرى في موعد القاهرة من منتخبات مصر و رواندا و العراق (المجموعة الأولى) و البرازيل و الصين و الهند و نيجيريا (الثالثة) و ألمانيا و أوكرانيا وفرنسا و انجلترا (الرابعة).

و بعد الانتهاء من الدور الاول, ستتحدد الفرق المتأهلة إلى الادوار ربع النهائية المفتوحة للأولان عن كل مجموعة والتي ستلعب يوم 15 نوفمبر في نفس اليوم الذي سيجري فيه لقاء ترتيبي واحد (م9 إلى 14م) والذي يخص المجموعة الثالث من مجموعة الجزائر الذي سيواد الرابع من المجموعة الرابعة. وفي اليوم الموالي, سيتم إجراء لقاءات نصف النهائية وما تبقى من المباريات الترتيبية.

أما المقابلتان من أجل المرتبة الثالثة واللقاءين النهائيين (رجال وسيدات) فسيلعبان يوم 18 نوفمبر, منها سيتحدد المتوجين باللقب اللذين سيتأهلان مباشرة إلى موعد باريس البرالمبي-2024.

و استعدادا للموعد المصري, خاض الفريق الوطني ثلاثة تربصات بإجراء حصتين تدريبيتين في اليوم, بمجموعة تملك أغلبها تجربة قارية معتبرة استفادت منها في منافسات سابقة.

و بالنسبة للمسئول الفني الأول للفريق, ستكون مباريات كأس العالم "مفيدة للغاية حيث ستساهم في تحسين الانسجام و تصحيح الأخطاء الفنية, تحسبا للاستحقاقات القادمة", مختتما حديثه بتوجيه كلامه للاعبين قائلا: "على اللاعبين الاستفادة من المباريات الخمسة للمونديال, وبذل كل ما لديهم, و العمل على تطوير مستواهم وبالخصوص تصحيح الأخطاء الفنية في كل مرة. فالمنتخبات التي سنواجهها تتوفر على مستوى دولي معتبر, وهو ما سيمكننا من تقييم مستوانا, تحسبا للموعد الدولي المقبل".

و فيما يلي قائمة اللاعبين المستدعين لمنافسة كأس العالم بالقاهرة: الحاج لعريبي-خليفة بوصيف- زيان مجهدي-مصطفى عيسى واعمر-عبد القادر بوكفحة-موسى بن ختم الله-مكي بلجيلالي-أحمد الفيطاس-خليفة بن نفلة-لزهر قطاف-سفيان مسعودي-حمزة بويريحية.