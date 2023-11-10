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الإتحادية الجزائرية لكرة القدم: المكتب الفدرالي يسجل "إنشغاله العميق لهشاشة وضعية الخزينة"

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نوفمبر 2023 17:10     الفئـة : رياضــة

الجزائر- سجل المكتب الفدرالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم "إنشغاله العميق" لهشاشة خزينة الهيئة الكروية وهذا في إجتماع جمعه يومي الأربعاء والخميس تراسه وليد صادي.

و أوضحت الفاف في بيان لها مساء امس الخميس ان "المكتب الفدرالي, إطلع على الوضعية المالية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم كما استعرضها مكتب الخبرة المختص في المحاسبة المالية وسجل انشغاله العميق لهشاشة خزينة الهيئة الفدرالية وهو ما يرهن مستقبلا نشاطات الاتحادية. غير ان المكتب الفدرالي ينتظر نتائج نهاية الموسم للكشف عن الأرصدة المالية للاتحادية".

و كإجراء أولي لهذه الوضعية, "قرر المكتب الفدرالي, حل شركة الملكية الفردية ذات المسؤولية المحدودة, التي تم انشاؤها بالموازاة مع مشروع المركز التقني الجهوي بتلمسان باسم الفاف وهذا بعد دراسة الوضعية" كما اضاف نفس المصدر.

و تابع: "تم اعلام المكتب الفدرالي, بالفارق المسجل في الارقام المقدمة خلال عملية تسليم وتسلم المهام, ما بين الرئيس السابق و الحالي, كما سمح المكتب الفدرالي بالاعلان عن مناقصة للبحث عن شريك جديد (راعي)".

و على صعيد اخر,"صادق المكتب الفدرالي على الميزانية الموجهة لتحضيرات المنتخب الوطني لكاس افريقيا للأمم- 2023 (المؤجلة لسنة2024) بكوت ديفوار ( 13 يناير- 11فبراير 2024)".

آخر تعديل على الجمعة, 10 نوفمبر 2023 17:47
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الإتحادية الجزائرية لكرة القدم: المكتب الفدرالي يسجل "إنشغاله العميق لهشاشة وضعية الخزينة"
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نوفمبر 2023 17:10     الفئـة : رياضــة   شارك

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