كأس إفريقيا للسيدات 2024 (تصفيات/الدور الثاني ذهاب): الجزائر-بوروندي يوم 30 نوفمبر (الفاف)

الجزائر - يستضيف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات نظيره البوروندي يوم الخميس 30 نوفمبر بالجزائر في ذهاب الدور الثاني و الأخير من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2024، حسبما أعلنته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

و سيقام لقاء الاياب بعد اسبوع واحد من مواجهة الذهاب بالعاصمة البوروندية بوجمبورا.

و كانت التشكيلة الوطنية قد تأهلت للدور الثاني من المنافسة في سبتمبر الفارط على حساب نظيرتها الاوغندية. حيث فاز زملاء نعيمة بوهني بن زيان في لقاء الذهاب بكامبالا (2-1) قبل ان تتعادل (1-1) في لقاء الاياب بملعب ميلود شرفي بوهران.

من جهته تأهل المنتخب البوروندي على حساب نظيره الاثيوبي بالضربات الترجيحية 5-3 بعد ان انتهت المواجهتين ذهبا و ايابا بالتعادل (1-1).

يذكر ان أخر مشاركة للمنتخب الجزائري للسيدات في نهائيات كاس افريقيا للأمم تعود الي طبعة 2018 بغانا, حيث اقصي الفريق من الدور الاول للمنافسة. و سبق للجزائر ان شاركت في نهائيات 2004 و 2006 و 2010 و 2014.

و يشارك 42 بلدا في تصفيات كاس افريقيا للأمم 2024 المقامة ذهابا و ايابا فيما اعفيت جنوب افريقيا (بطلة افريقيا) وزامبيا (نائبة بطلة) من الدور الاول.

و سينشط الدور الثاني والاخير المنتخبات الافريقية 20 المتأهلة عن الدور الاول بالإضافة الي جنوب افريقيا و زامبيا. وسيتأهل لنهائيات كاس إفريقيا المقررة بالمغرب 11 فريقا.