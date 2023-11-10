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كأس إفريقيا للسيدات 2024 (تصفيات/الدور الثاني ذهاب): الجزائر-بوروندي يوم 30 نوفمبر (الفاف)

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نوفمبر 2023 17:09     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يستضيف المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للسيدات نظيره البوروندي يوم الخميس 30 نوفمبر بالجزائر في ذهاب الدور الثاني و الأخير من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2024، حسبما أعلنته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم.

و سيقام لقاء الاياب بعد اسبوع واحد من مواجهة الذهاب بالعاصمة البوروندية بوجمبورا.

و كانت التشكيلة الوطنية قد تأهلت للدور الثاني من المنافسة في سبتمبر الفارط على حساب  نظيرتها الاوغندية. حيث فاز زملاء نعيمة بوهني بن زيان في لقاء الذهاب بكامبالا (2-1) قبل ان تتعادل (1-1)  في لقاء الاياب بملعب ميلود شرفي بوهران.

من جهته تأهل المنتخب البوروندي على حساب نظيره الاثيوبي بالضربات الترجيحية 5-3 بعد ان انتهت المواجهتين ذهبا و ايابا بالتعادل (1-1).

يذكر ان أخر مشاركة للمنتخب الجزائري للسيدات في نهائيات كاس افريقيا للأمم تعود الي طبعة 2018 بغانا, حيث اقصي الفريق من الدور الاول للمنافسة. و سبق للجزائر ان شاركت في نهائيات 2004 و 2006 و 2010 و 2014.

و يشارك 42 بلدا في تصفيات كاس افريقيا للأمم 2024  المقامة ذهابا و ايابا  فيما اعفيت جنوب افريقيا (بطلة افريقيا) وزامبيا (نائبة بطلة) من الدور الاول.

و سينشط الدور الثاني والاخير المنتخبات الافريقية 20 المتأهلة عن الدور الاول بالإضافة الي جنوب افريقيا و زامبيا. وسيتأهل لنهائيات كاس إفريقيا المقررة بالمغرب 11 فريقا.

آخر تعديل على الجمعة, 10 نوفمبر 2023 17:50
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كأس إفريقيا للسيدات 2024 (تصفيات/الدور الثاني ذهاب): الجزائر-بوروندي يوم 30 نوفمبر (الفاف)
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نوفمبر 2023 17:09     الفئـة : رياضــة   شارك

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