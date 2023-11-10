الإسكوا : عدد الأطفال الشهداء في غزة فاق نظيره في جميع نزاعات العالم منذ 2020 -

وزارة الصحة الفلسطينية : 11.208 شهيد و أزيد من 29 ألف جريح في عدوان الإحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر -

عائلة الفقيد شيخ زاوية سيدي أحمد بن بحوص بمتليلي تتلقى تعازي رئيس الجمهورية -

كرة القدم/الجزائر: تعيين لجنة برئاسة خرشي لتسيير منافسة الرابطة الوطنية للهواة -

الإتحادية الجزائرية لكرة القدم : إستقالة أحمد خرشي من اللجنة الفدرالية للتحكيم -

المعرض الدولي للصحة بباماكو : دعوة إلى تحقيق شراكة إفريقية في مجال الصناعة الصيدلانية -

وزير الصحة يجتمع بمدراء الصحة للولايات والمؤسسات التابعة لها -

غزة/عدوان: كولومبيا تدعم دعوة الرئيس عبد المجيد تبون لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني -

معركة غزة هي معركة الكل الفلسطيني والشعب الفلسطيني متمسك بمقاومته للعدوان الصهيوني -

وزير الصحة يستقبل رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري -

جيدو/ الجائزة الكبرى ببيرث (أستراليا): الجزائرية امينة بلقاضي تتوج بالميدالية البرونزية -

الصيدلية المركزية: تلبية أزيد من 80 ألف طلب إلكتروني لتزويد المؤسسات الاستشفائية بالأدوية -

إعادة الاعتبار للسد الأخضر: انعكاسات إيجابية منتظرة على التنمية بولاية الجلفة -

المسيلة: السد الأخضر مشروع بيئي بأبعاد اقتصادية -

رئيس الجمهورية يهنئ السيدة زهور ونيسي بمناسبة تكريمها من قبل المؤسسة الكويتية سعاد الصباح ب جائزة الوفاء -

دار سعاد الصباح الكويتية للثقافة والإبداع تكرم زهور ونيسي بالجزائر العاصمة -

غرداية : جثمان الشيخ سي الحاج عبد القادر آل سيد الشيخ يوارى الثرى بزاوية متليلي -

إفتتاح معرض بالجزائر العاصمة يضم لوحات أصلية للفنانة باية محي الدين في الذكرى ال25 لوفاتها -

تأمينات: الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يكشف عن حلول جديدة في مجال الاخطار الصناعية -