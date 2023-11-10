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الإتحادية الجزائرية لكرة القدم : إستقالة أحمد خرشي من اللجنة الفدرالية للتحكيم

  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نوفمبر 2023 17:06     الفئـة : رياضــة

الجزائر- صادق المكتب الفدرالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) خلال إجتماعه يومي الأربعاء والخميس, على طلب الإستقالة الذي تقدم بها أحمد خرشي من اللجنة الفدرالية للتحكيم, حسبما كشفت عنه الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

و جاء في بيان الفاف: ''قرر المكتب الفدرالي قبول طلب أحمد خرشي بإعفائه من رئاسة اللجنة الفدرالية للتحكيم, وذلك للتفرغ لمهامه الجديدة في لجنة التدقيق الداخلية''.

و معلوم أن المكتب الفدرالي للفاف قد قرر خلال اجتماعه الأول يوم 3 أكتوبر الفارط, تعيين أحمد خرشي, رئيسا للجنة الفدرالية للتحكيم, خلفا للحكم الدولي السابق جمال حيمودي.

و خلال الاجتماع الثاني للمكتب الفدرالي برئاسة وليد صادي, قدم المدير الفني الوطني للتحكيم مهدي عبيد شارف عرضا حول خطة العمل المتعلقة بتطوير التحكيم ورفع المستوى الفني.

و اختتم البيان: ''وفي هذا الصدد, طلب المكتب الفدرالي من المدير الفني الوطني للتحكيم, بتركيز الجهود على تكوين المواهب الشابة, التنسيق مع الرابطات الولائية والجهوية بهدف تقليل الفوارق الموجودة, وضع بصفة تدريجية مجموعة من حكام النخبة, تحديد معايير قبول صارمة وترقية الحكام الموهوبين واقصاء الذين لا يتوفرون على المستوى الفني المطلوب. وضع مجموعة من المرشدين وعناصر التقييم ذات مستوى عالي حسب معايير موضوعية ووضع برنامج عاجل لتكوين حكام الفوتسال وكرة القدم الشاطئية''.

آخر تعديل على الجمعة, 10 نوفمبر 2023 17:40
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الإتحادية الجزائرية لكرة القدم : إستقالة أحمد خرشي من اللجنة الفدرالية للتحكيم
  أدرج يـوم : الجمعة, 10 نوفمبر 2023 17:06     الفئـة : رياضــة   شارك

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