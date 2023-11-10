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مبارزة/كأس العالم للحسام/رجال-سيدات: الجزائريتان كحلي و بوضياف يصعدان للدور الثاني

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:37     الفئـة : رياضــة

الجزائر- نجحت المبارزة الجزائرية زهرة كحلي باجتياز الدور الأول و التأهل إلى جدول الـ64, لتلحق بمواطنتها سوسن بوضياف, المعفية من الدور الأول, اليوم الخميس بالقاعة البيضوية (الجزائر العاصمة), لحساب منافسات اليوم الافتتاحي لمرحلة الجزائر لكأس العالم-2023, اختصاص الحسام فئة الأكابر (رجال وسيدات /فردي-حسب الفرق), والتي تتواصل إلى غاية 12 نوفمبر.

و اجتازت زهرة كحلي (22 سنة) الدور الأول باستحقاق, بعدما تغلبت في المباراة الأولى على اوسين يينع من هونغ كونغ بنتيجة (15-10), ثم فازت في المقابلة الثانية على المكسيكية ناتاليا بوتيلو ا بفارق لمسة واحدة (15-14) في لقاء قوي للغاية شهد "رومونتدا" من الجزائرية بعدما كانت متأخرة في النتيجة.

و بهذا تأهلت كحلي (المصنفة 64 عالميا) إلى الدور الثاني (جدول 64) حيث ستخوض مباراة عسيرة للغاية حينما تواجه المصنفة الأولى و بطلة العالم في نسخة ميلانو بإيطاليا شهر يوليو الفارط, اليابانية إيمورا ميساكي, غدا الجمعة بداية من الساعة 30ر10.

من جانبها, أعفيت سوسن بوضياف من خوض الدور الأول بفضل ترتيبها الجيد حيث تحتل المركز 25 عالميا. وبالتالي ستواجه بطلة إفريقيا في دورة مصر (يونيو 2023) خلال جدول 64 المبارزة سيفيل بونياتفي (المصنفة 33 عالميا) من أذربيجان غدا الجمعة (30ر12 سا).

بالمقابل, أقصيت باقي المبارزات الجزائريات من الدور الأول أمام مبارزات ذات مستوى عالمي.

و لدى الرجال, تم خروج جميع المبارزين الجزائريين من الدور الأول, حيث اكتفى الثنائي أكرم بونشادة و سامي عبد الرحماني ببلوغ جدول 128.

و في تقييمه للمشاركة الجزائر في افتتاح كأس العالم الجزائر-2023, أفاد رئيس المكتب المسير للاتحادية الجزائرية للمبارزة, عمر بن عدودة, أن مرور الثنائي كحلي و بوضياف إلى جدول 64 نتيجة "إيجابية ومشجعة" لبقية المشوار.

و قال في تصريح لـوأج: "دفعنا بمجموع 23 مبارز من بينهم 11 فتاة في هذه الكأس العالمية, وتمكنا من اقتطاع تأشيرتين إلى الجدول 64 بفضل كحلي و بوضياف. نتمنى لهما حظ موفق للعبور إلى أدوار متقدمة".

و أضاف: "لدى الرجال نجح بونشادة و زميله عبد الرحماني في بلوغ جدول 128 وهي نتيجة طيبة. الأهم بالنسبة للعناصر الشابة هو الاحتكاك بالمستوى العالي وكسب الخبرة".

و فيما يخص المستوى الفني العام لمنافسات اليوم الأول أكد بن عدودة, أنه كان "مرتفعا للغاية بمشاركة نوعية و قوية للمنتخبات العالمية الكبرى وهو ما أضفى قيمة مضافة لمرحلة الجزائر. حيث شاهدنا بعض الهجمات تحاكي مستوى الألعاب الأولمبية وهذا راجع لحضور أغلب الأبطال الطامحين لكسب النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس-2024, على غرار اليابانية ايمورا و بطل العالم الجورجي سندرو. لأن من يضمن نقاط كثيرة هنا سيتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس".

و خلال مرحلة الجزائر لكأس العالم يتحصل كل مبارز على نقطتين في حال ولوج جدول 64 و 4 نقاط في حال بلوغ جدول الـ32 و عند جدول الـ16 يحصد 8 نقاط, مع العلم أن صاحب المركز الأول سينال 32 نقطة, حسب المنظمين.

و يشارك في مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة, اختصاص الحسام فئة الأكابر (رجال وسيدات /فردي-حسب الفرق), 340 مبارز من بينهم 155 سيدات, يمثلون 45 بلدا, من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري. والتي تعد أحد المحطات المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس-2024.

آخر تعديل على الجمعة, 10 نوفمبر 2023 16:51
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مبارزة/كأس العالم للحسام/رجال-سيدات: الجزائريتان كحلي و بوضياف يصعدان للدور الثاني
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:37     الفئـة : رياضــة   شارك

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