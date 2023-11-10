جيدو/ الجائزة الكبرى ببيرث (أستراليا): الجزائرية امينة بلقاضي تتوج بالميدالية البرونزية

الجزائر - توجت المصارعة الجزائرية في رياضة الجيدو, أمينة بلقاضي, بالميدالية البرونزية للجائزة الكبرى لمدينة بيرث الاسترالية (10-11 نوفمبر), عقب تغلبها اليوم الجمعة في اللقاء النهائي لدور الترضية (الاستدراك) على حساب الاسبانية كريستينا كابا بيريز.

وعادت الميدالية البرونزية لوزن أقل من 63 كلغ للكورية كيم جيزي التي فازت على الاسبانية الاخرى بادييا غيريرو كريستينا.

وعادت ذهبية ذات الوزن,للمصارعة الصينية تانغ جينغ بعد انتصارها في المنازلة النهائية على الاسترالية يايكار كاتارينا.

وكانت الجزائرية أمينة بلقاضي قد استهلت مشاركتها في دورة بيرث بالاعفاء من الدور الاول, ثم الفوز في الدور الثاني على الفيليبنية كيومي واتانابي, لكن مشوارها في الدور الاساسي توقف في نصف النهائي أمام الصينية تانغ جيغ.

وفي دور الترضية (الاستدراك), تغلبت بلقاضي في المنازلة الاولى على التشيكية زاكوفا ريناتا, قبل ملاقاة الاسبانية في النهائي.

ولدى منافسات الرجال, خسر مواطنها دريس مسعود (-73 كلغ), في اول نزال له ضد الاسباني خورخي كانو غارسيا (انهزم ضده في نهائي جائزة زغرب الكبرى ايضا). بعد ذلك انهزم الاسباني خوخي في المنازلة النهائية أمام الصربي باغاييف باج سونغور.

بالمقابل, تأهل ومصطفى ياسر بوعمار دون منافسة, إلى نصف نهائي المجموعة الثالثة وزن (-100كلغ) وسيواجه الفائز من المنازلة المقررة بين السلوفاكي ماتاسيجي بن جامين والكولومبي بالانتا فرانشيسك.

وتشارك الجزائر بثلاثة مصارعين, في منافسة الجائزة الكبرى للجيدو, من اجل حصد نقاط إضافية تأهلهم الى اولمبياد باريس-2024.

ويتعلق الامر, بأمينة بلقاضي (-63 كلغ), دريس مسعود رضوان (-73 كلغ) ومصطفى ياسر بوعمار (-100كلغ) .

ومن المقرر ان يتوجه الثلاثي الوطني للجيدو عقب موعد استراليا الى طوكيو (اليابان) لدخول معسكر تحضيري لمدة 15 يوما (13-28 نوفمبر), على ان يتبع بمشاركة في مسابقة "غراند سلام" الدولية يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل بنفس البلد.

ويشرف على تدريب المصارعين الجزائريين الثنائي, مزيان دحماني (رجال) ومحمد قارة سداري ( سيدات).

ويعرف موعد أستراليا حضور 361 مصارعا منهم 157 سيدة يمثلون ل 69 دولة.