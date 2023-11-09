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تنس/كأس العالم للوسطيات-أقل من 16سنة : الجزائر تواجه كازاخستان غدا الجمعة

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:12     الفئـة : رياضــة

قرطبة (إسبانيا)- يواجه المنتخب الجزائري للتنس- وسطيات (اقل من 16 سنة) غدا الجمعة نظيره الكازاخستاني, في اللقاء الترتيبي (من المرتبة 9 الى 16) لكأس العالم للوسطيات (بيلي جين كينغ) الجارية بمدينة قرطبة الإسبانية.

و ستلعب التشكيلة الوطنية المتكونة من ريم مليسة بن عمار كرفاح , ماريا باداش ووصال بوجمعاوي اللقاءات الترتيبية من 9 الى 16 , بعد تلقيها ثلاث خسارات في مرحلة المجموعات ( المجموعة4), تواليا امام , السويد ( 0-3) والولايات المتحدة الامريكية (3-0) وصربيا ( 1-2).

و في الجدول العام لربع نهائي مونديال الوسطيات, ستلاقي الولايات المتحدة الامريكية ( المتوجة) البرازيل, كرواتيا- اليابان , السويد بريطانيا واسبانيا- استراليا.

و كانت الجزائر التي تأهلت لأول مرة في تاريخها في هذه المنافسة العالمية, قد حجزت تأشيرتها في شهر يوليو الماضي بالعاصمة المصرية (القاهرة) عقب تتويجها باللقب الافريقي (لأقل من 16 سنة/إناث).

و تم توزيع المنتخبات ال 16 المشاركة على أربع مجموعات, تضم كل مجموعة 4 منتخبات, خلال دور المجموعات من هذه المنافسة العالمية.

آخر تعديل على الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:24
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تنس/كأس العالم للوسطيات-أقل من 16سنة : الجزائر تواجه كازاخستان غدا الجمعة
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 19:12     الفئـة : رياضــة   شارك

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