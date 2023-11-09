سيارات/ رالي اليمامات الدولي-2023: 34 طاقما جزائريا وأجنبيا يؤكدون مشاركتهم في التظاهرة

الجزائر- أكد 34 طاقما جزائريا وأجنبيا مشاركتهم في الطبعة الـ18 لرالي اليمامات الدولي-2023 التقليدي للسيارات, المقرر من 15 الى 19 نوفمبر المقبل, على مسار طرقي, من اربع مراحل وهي, تيبازة- مستغانم - عين تموشنت - تيبازة, حسبما علم يوم الخميس من رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة الميكانيكية.

و أوضح أمين لايبي, في تصريح لواج: " لحد الان اكد 34 طاقما جزائريا واجنبيا, أي ما مجموع 68 سائقة ومساعدة, مشاركتهم في رالي اليمامات الدولي. أما المتسابقات الاجنبيات فسيكن ممثلات لدول فرنسا (اكثر من طاقمين), البرتغال (طاقم واحد) بلجيكا (طاقم واحد) تونس (طاقم واحد), الصين (طاقمان) والمملكة العربية السعودية (طاقم واحد).

و استنادا لنفس المصدر, فان الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية هي من "ستسهر على ضمان التأطير والمرافقة اللوجيستيكية والتقنية الجيدة للتظاهرة التي صارت تقليدا سنويا".

و بمناسبة تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي, أبرز نفس المتحدث "أهمية تقيد المشاركات بمبادئ المسابقة (الانضباط), واحترام السائقة متوسط السرعة أثناء القيادة وقانون المرور, في منافسة لم ننس فيها الشق السياحي والترويجي للمدن الساحلية التي ستزورها السائقات".

و في هذا الشأن, تمت برمجة توقفات للقافلة من أجل زيارة العديد من المواقع الاثرية والشواهد التاريخية خلال مراحل رالي اليمامات - التي تحدد فيه مسبقا السرعة القصوى التي ينبغي عدم تجاوزها (60 او70 كلم في الساعة لمسافة ما).

للتذكير, فإن رالي اليمامات في طبعته السابقة-2022, تضمن أربع مراحل شملت مدن تيبازة- مستغانم - وهران- معسكر - تيبازة, على مسافة إجمالية تقدر بأكثر من 1200 كلم, تخللته مسابقات احتضنتها هذه الولايات في اختصاصات, الكارتينغ, السلالوم والجيم كانا.

و عاد لقب الطبعة ال17 للرالي, للثنائي, دنيا حجاب/آيوز زمولي بمجموع 61 نقطة, متبوعتين بمواطنتيهما, سليمة بلعمري/اميرة ابريش (60 نقطة) ثم سناء الهادفي/رفيقة برشيد (58 نقطة), وكلهن "متعودات على صعود منصة التتويج" في الطبعات السابقة للرالي".

و فيما يلي برنامج رالي اليمامات الدولي-2023 (15-19 نوفمبر) :

15 نوفمبر: وصول الوفود ثم الشروع في المراقبة التقنية والادارية قبل المرور الى عملية القرعة لتحديد المتسابقات اللائي ينطلقن أولا.

16 نوفمبر- المرحلة 1 : انطلاق الرالي من ميناء تيبازة والتوجه نحو مستغانم .

17 نوفمبر- المرحلة 2 : مستغانم- عين تموشنت.

18 نوفمبر- عين تموشنت - عين تموشنت.

19 نوفمبر - تموشنت - تيبازة.