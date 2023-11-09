كأس إفريقيا للأمم 2019 : "أول عمل قمنا به عند قدومنا هو تشخيص مشاكل الفريق"

الجزائر- كشف الناخب الوطني جمال بلماضي, انه عمل رفقة طاقمه الفني عند قدومه في سنة 2018 , على تشخيص المشاكل التي كان يتخبط فيها المنتخب الجزائري من أجل تحقيق انطلاقة جديدة على قواعد سليمة تسمح بتحقيق التتويجات على الصعيد القاري, وذلك خلال تنشيطه, يوم الخميس, ورشة عمل بجامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم , تحت عنوان " تحضيرات كأس أمم إفريقيا- 2019 وعوامل النجاح".

و قال بلماضي, خلال اللقاء الذي حضره الطلبة والأساتذة ومسؤولي الجامعة, إن أول خطوة قام بها رفقة أعضاء طاقمه, هي معرفة المشاكل التي كان يتخبط فيها المنتخب الذي وجده "مقسم وغير موحد", من أجل تحقيق الانطلاقة التي كانت تنتظرها الجماهير, مشيرا الى ان أن المنتخب الوطني قبل قدومه في 2018 كان يحتل المركز الـ14 إفريقيا, وبدون اي فوز خارج الديار منذ اربع سنوات, و أن الفترة التي تلت تحقيق إنجاز التأهل إلى الدور الثاني في مونديال 2014 , سادها عدم الاستقرار على مستوى المدربين, ما أثر سلبا على مردود الفريق. و أضاف بلماضي : "كان المنتخب الجزائري خلال السنوات الثلاث التي سبقت نهائيات كاس افريقيا للأمم 2019 , يعاني من مشاكل كثيرة فضلا عن عدم قدرته على العودة بالنقاط من خارج الديار".

و لإيجاد الحلول و بعث الفريق من جديد على قواعد متينة قمنا يقول المدرب الوطني, بعقد اجتماعات مع اللاعبين تحدثوا خلالها عن كل الأمور الداخلية والمشاكل التي كانت مطروحة, من أجل تحقيق انطلاقة جديدة و ترسيخ ثقافة الفوز في كل المباريات, داخل وخارج الديار, بالإضافة إلى حث اللاعبين على بذل كل مجهوداتهم مع أنديتهم, وتقديم الأفضل مع المنتخب. هذه الرسالة فهمها اللاعبون وهذا ساعدنا كثيرا في التحضير للكان والتتويج بها".

كما كشف بلماضي, انه لم يكن يريد أن يكون ضمن قائمة المدربين الذين سجلوا نتائج سلبية مع المنتخب الوطني, موضحا أنه "كان علينا أخذ الوقت الكافي للقيام بتحليل وضعية المنتخب الوطني, سعيا منا في ايجاد أجوبة لأسباب الاخفاقات السابقة, قبل مباشرتنا العمل على معالجتها. كنت لاعبا سابقا و مناصرا, و لم أكن أعرف مشاكل المنتخب, مع اني كنت مهتما بمتابعة اخباره ومدى تطوره". و تابع :" "لاعبو المنتخب كانوا يتخوفون من خوض مبارياتهم في ملعب 5 جويلية الذي كان يلقب بـ" دار الشرع" , حيث كانت مباريات الخضر في هذا الملعب جد صعبة. على سبيل المثال مباراتنا أمام الرأس الأخضر كان فيها مردود منتخبنا كارثي, وكان من المهم جدا معالجة تلك الوضعية".

و على هامش هذه الورشة, حظي الناخب الوطني جمال بلماضي , بتكريم من قبل جامعة الجزائر 3 بدالي براهيم, نظير مجهوداته في تطوير الكرة الجزائرية, حيث أشرف مدير جامعة الجزائر 3 , خالد رواسكي, على تكريم الناخب الوطني وطاقمه الفني.

و تندرج هذه المبادرة في اطار النشاطات الجوارية للمدرب الوطني, الموجهة للطلبة وسلك الاساتذة, الراغبين في اقتسام الخبرة وتبادل الافكار حول جوانب متعلقة بالعمل الميداني ( تقني ,تكتيكي , بدني, ذهني , تسيير وتنظيم).

و يأتي هذا الموعد, أياما قبل التجمع الاعدادي المقبل "للخضر" المقرر ابتداء من يوم الاثنين 13 نوفمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, تحسبا للمباراتين التصفويتين الاوليين لكاس العالم 2026 الذي ستقام نهائيته بالولايات المتحدة الامريكية, كندا والمكسيك.

و يستهل زملاء القائد رياض محرز (الأهلي السعودي) التصفيات باستقبال منتخب الصومال يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة ( 00ر18سا), قبل التوجه الى مابوتو لمواجهة الموزمبيق يوم الاحد 19 نوفمبر بملعب زامبيتو (00ر14سا).