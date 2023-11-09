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كأس إفريقيا للأمم 2023 : الكاف يعلن إطلاق بيع تذاكر المنافسة يوم السبت

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 16:56     الفئـة : رياضــة

القاهرة - أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم يوم الخميس عن بدء إطلاق تذاكر كأس إفريقيا للامم 2023، التي ستقام بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

و ذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أنه سيتم بدء المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر يوم بعد غد السبت.

و أضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس افريقيا للأمم، التي يتم فيها بيع التذاكر قبل فترة من انطلاق البطولة، لمنح الفرصة للجماهير لحجز مقاعدها مبكرا.

و تتراوح اسعار التذاكر بين 8 و 24 دولار.

و تشهد نهائيات كأس إفريقيا المقبلة مشاركة 24 منتخبا، وتقام نهائياتها في ستة ملاعب تتواجد في خمس مدن.

و تعتبر هذه النسخة الـ 34 من المنافسة القارية، وهي الثانية التي ستقام في كوت ديفوار، بعد الاستضافة الاولى التي كانت في عام 1984، وفازت الكاميرون بلقبها للمرة الأولى.

آخر تعديل على الخميس, 09 نوفمبر 2023 17:09
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كأس إفريقيا للأمم 2023 : الكاف يعلن إطلاق بيع تذاكر المنافسة يوم السبت
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 16:56     الفئـة : رياضــة   شارك

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