كأس إفريقيا للأمم 2023 : الكاف يعلن إطلاق بيع تذاكر المنافسة يوم السبت

و ذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أنه سيتم بدء المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر يوم بعد غد السبت.
و أضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس افريقيا للأمم، التي يتم فيها بيع التذاكر قبل فترة من انطلاق البطولة، لمنح الفرصة للجماهير لحجز مقاعدها مبكرا.
و تتراوح اسعار التذاكر بين 8 و 24 دولار.
و تشهد نهائيات كأس إفريقيا المقبلة مشاركة 24 منتخبا، وتقام نهائياتها في ستة ملاعب تتواجد في خمس مدن.
و تعتبر هذه النسخة الـ 34 من المنافسة القارية، وهي الثانية التي ستقام في كوت ديفوار، بعد الاستضافة الاولى التي كانت في عام 1984، وفازت الكاميرون بلقبها للمرة الأولى.