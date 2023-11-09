كأس إفريقيا للأمم 2023 : الكاف يعلن إطلاق بيع تذاكر المنافسة يوم السبت

القاهرة - أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم يوم الخميس عن بدء إطلاق تذاكر كأس إفريقيا للامم 2023، التي ستقام بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

و ذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أنه سيتم بدء المرحلة الأولى لعملية بيع التذاكر يوم بعد غد السبت. و أضاف أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس افريقيا للأمم، التي يتم فيها بيع التذاكر قبل فترة من انطلاق البطولة، لمنح الفرصة للجماهير لحجز مقاعدها مبكرا.

و تتراوح اسعار التذاكر بين 8 و 24 دولار.

و تشهد نهائيات كأس إفريقيا المقبلة مشاركة 24 منتخبا، وتقام نهائياتها في ستة ملاعب تتواجد في خمس مدن.

و تعتبر هذه النسخة الـ 34 من المنافسة القارية، وهي الثانية التي ستقام في كوت ديفوار، بعد الاستضافة الاولى التي كانت في عام 1984، وفازت الكاميرون بلقبها للمرة الأولى.