سباق الدراجات (الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر) : فوز نهاري و هويلي بالمرحلة الأولى

الجزائر- فاز كل من الدراج محمد أمين نهاري (رجال) و نسرين هويلي (سيدات) بالمرحلة الأولى (سابق ضد الساعة/ فردي) على مسافة 3ر3 كلم للطبعة ال18 من سباق الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر للدراجات (أكابر و أوسط /اناث و ذكور) التي جرت صباح يوم الخميس بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر.

لدى صنف الرجال, أحدث متسابق نادي أمل المالح, محمد أمين نهاري (23 سنة) المفاجأة, متقدما زملائه في الفريق الوطني, حيث فاز بالسباق الذي برمج حول شارع هواري بومدين, ومسجلا توقيتا قدره 3 د 41 ثا.

في الترتيب العام, و تقدم نهاري على كل من عبد الكريم فركوس (3 د 44 ثا) و ساسان الخطيب (3 د 46 ثا).

عند السيدات, عاد الفوز لبطلة إفريقيا, نسرين هويلي التي فازت منطقيا بالسباق قاطعة خط الوصول في ظرف 4 د 19ثا, أمام خديجة عروي (من نادي أمل المالح (4د 32 ثا) و ياسمين المداح من نادي دالي براهيم (4د 42 ثا).

بالنسبة للأواسط (ذكور) كان الفوز من نصيب السمياني نصر الله محمد عيسى من نادي دالي براهيم الذي قطع المسافة في ظرف 3د 51 ثا, متقدما شمس الدين نهاري من أمل المالح (3د 53 ثا) و رياض بختي من أمل المالح أيضا (3د 55 ثا).

في سباق الوسطيات, فازت الدراجة ملاك مشاب بتوقيت قدره 4د 44 ثا, متقدمة سهام بوشرة (4 د 44 ثا) و فاطمة سيرين هومل (4د 52 ثا). و عرفت المرحلة الأولى لسباق سيدي عبد الله, مشاركة صنف الأشبال حيث عاد الفوز لعلي صفوان بوعسلة (4 د 00 ثا) أمام محمد قوير (4د 06 ثا) و ياسين أم خلوف (4 د 6 ثا 58 ج.م) و كلاهم من الفريق الوطني للأشبال.

و يشارك في الطبعة ال 18 للجائزة الكبرى لمدينة الجزائر 94 دراجا (رجال و سيدات) يمثلون 15 ناديا من ثماني ولايات.

و جرى, السباق أمام تشجيعات العديد من المتفرجين لعناصر الفريق الوطني على غرار عز الدين لعقاب و عبد الرحمن منصوري و حمزة ياسين.

و ستجرى المرحلة الثانية للجائزة الكبرى على مسافة 7ر94 كلم بين مدينتي بئرتوتة و زرالدة. بينما ستكون انطلاقة المرحلة الثالثة من مدينة زرالدة على مسلك طوله 106كلم, يصل فيها المتسابقون إلى مدينة حجوط ثم العودة إلى نقطة الانطلاق.

و تنظم الاتحادية الجزائرية للدراجات و الرابطة المحلية و مديرية الشباب و الرياضة لولاية الجزائر الطبعة ال18 من سباق الجائزة الكبرى.

سباق الدراجات/الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر/ : المرحلة الأولى/ النتائج الفنية

- النتائج الفنية للمرحلة الأولى للطبعة ال18 من سباق الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر للدراجات التي جرت يوم الخميس بشارع هواري بومدين بمدينة سيدي عبد الله بالجزائر:

- صنف الأكابر :

1 . محمد أمين نهاري (3 د 41 ثا 5 ج.م)

2 . عبد الكريم فركوس (3 د 44 ثا 28 ج.م)

3 . ساسان الخطيب (3 د 46 ثا 07 ج.م)

-صنف الكبريات:

1 . نسرين هويلي (4 د 19 ثا 29 ج.م)

2 . خديجة عروي (4 د 32 ثا 90 ج.م)

3 . ياسمين المداح (4 د 42 ثا 19 ج.م)

- صنف الأواسط:

1 . السمياني نصر الله محمد عيسى( 3د 51 ثا 71 ج.م)

2 . شمس الدين نهاري (3 د 53 ثا 22 ج.م)

3 . رياض بختي (3د 55 ثا 3 ج.م)

- صنف الوسطيات:

1 . ملاك مشاب (4 د 44 ثا 03 ج.م)

2 . سهام بوصبع (4 د 44 ثا 55 ج.م)

3 . فاطمة سرين هومل (4 د 52 ثا 02 ج.م)

- صنف الأشبال:

علي صفوان بوعسلة (4 د 00 ثا 26 ج.م) محمد قوير (4 د 06 ثا 53 ج.م) يسين أومخلوف (4 د 06 ثا 58 ج.م) .

دراجات / الجائزة الكبرى بمدينة الجزائر (المرحلة الأولى) : تصريحات الفائزين

- تصريحات استقتها "وأج" عقب انتهاء سباق المرحلة الاولى من الطبعة الـ18 للجائزة الكبرى لمدينة الجزائر, التي جرت يوم الخميس بنهج هواري بومدين بمدينة سيدي عبد الله (غربي الجزائر العاصمة).

- محمد أمين نهاري (الفائز في فئة الرجال) : "أنا جد سعيد بهذا الفوز المحقق أمام افضل الدراجين للمنتخب الجزائري. لقد كان مسلكا مستويا وسريعا ما يجعل المهمة أكثر تعقيدا. والدليل ان الفارق بين الدراجين لم يكن كبيرا. انه فوز رائع لفريقي أمل المالح وأتمنى المواصلة على نفس الديناميكية".

- نسرين حويلي (الفائزة عند السيدات) : "المسار كان صعبا على مسافة تقدر بـ3.3 كلم وهو ما يدفع الى بذل الكثير من المجهودات. أفضل مسافة تكون طويلة تقارب الـ100 كلم بدلا عن السافات القصيرة لان الامر مجهدا من الناحية البدنية".

- السمياني نصر الله محمد عيسى (الفائز عند الاواسط) : "أشكر مسؤولي الاتحادية ورابطة الجزائر الذين منحوا لي الفرصة للمشاركة في هذه المنافسة. لقد كان سباقا صعبا لأن الرياح أعاقتنا. الاهم بالنسبة لي هي المشاركة في مثل هذه السباقات للحفاظ على أفضل لياقتي".

- علي صفوان بوعسلة (الفائز عند الاشبال) : "كنا 11 عنصرا من المنتخب الوطني المشاركين في هذه المنافسة, وهو ما صعب من المهمة, لكنها تبقى مفيدة تحسبا للمنافسات المقبلة على غرار البطولة العربية المقررة ديسمبر القادم".