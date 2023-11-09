الرابطة المحترفة الأولى موبيليس-شباب بلوزداد : ''التشكيلة جاهزة لخوض الداربي أمام إتحاد الجزائر''

الجزائر- إعتبر مدرب شباب بلوزداد، البرازيلي ماركوس باكيتا، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن فريقه جاهز لخوض لقاء القمة أمام الجار، إتحاد الجزائر يوم غد الجمعة (سا 00ر17) بملعب 5 جويلية، ضمن فعاليات الجولة الخامسة للبطولة المحترفة الأولى موبيليس.

و قال مدرب الشباب خلال ندوة صحفية نشطها بمقر النادي: ''كل الفرق تريد وتطمح في الفوز أمام الشباب لأنه حامل لقب البطولة في السنوات الأخيرة. من جهتنا, الأجواء سعيدة داخل التشكيلة واللاعبون جاهزون دهنيا وفنيا لخوض هذا الداربي. المأمورية صعبة للفريقين والتكهن بالنتيجة يبقى صعبا لا سيما وأن الفريقين قاما مؤخرا بتغييرات على رأس العارضة الفنية''.

و يتواجد ''الشباب'' في المرتبة السادسة (6 نقاط / ناقص مباراة) بينما يحتل ''الاتحاد'' حامل لقب الكونفدرالية الافريقية, المرتبة ال12 (3 نقاط / ناقص مباراة).

و ستكون الجولة الخامسة مرحلة استئناف البطولة لنشاطها بدون حضور الجمهور بعد توقف دام ثلاثة أسابيع تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذى يتعرض للعدوان ولإبادة جماعية من قبل العدوان الصهيوني الغاشم في قطاع غزة.

و أضاف التقني البرازيلي: ''كانت لدينا تجربة بخوض المواجهات دون جمهور خلال فترة فيروس كورونا في الماضي القريب. ولكن عليكم أن تعلموا أن لعب كرة القدم دون جمهور له طعم مختلف. لا اعلم لماذا تم منع الجمهور من الحضور ولكن علينا باحترام القوانين''. و حول تعداد التشكيلة, لم يخف باكيتا ''سعادته'' بتواجد توازن في تشكيلة فريق ''أبناء العقيبة'' التي تضم لاعبين شباب إلى جانب القدامى والدوليين.

و قال مدرب الشباب في هذا الصدد: ''لدينا عدة أفكار عن الفريق سواء كان ذلك كمجموعة أو كفرد واحد. التشكيلة تضم بعض اللاعبين في نفس المنصب وهذا سيخدم الفريق, كما أن المقابلات القادمة ستسمح لنا باكتشاف النقائص والمناصب التي تتطلب الاضافة. هناك توازن جيد في اللاعبين وأنا أطلب من الأسماء الشابة البروز من خلال تقديم الاضافة وضمان المشاركة مع الفريق الأول''.

و من جهة أخرى, تطرق المدرب باكيتا إلى رابطة أبطال افريقيا والمجموعة الصعبة التي سيخوض فيها ''الشباب'' غمار المنافسة القارية إلى جانب الأهلي المصري يونغ أفريكانز التنزاني و نادي ميدياما الغاني. و ختم البرازيلي قائلا: ''الأهلي فريق غني عن اي تعريف والذي يملك كل الامكانيات للتعاقد مع لاعبين من المستوى العالي. كما أن مواجهة يونغ أفريكانز أو ميدياما لن يكون بالأمر السهل. ولكن تعودنا في كرة القدم على المفاجآت وسقوط أكبر الأندية أمام فرق صغيرة. لقد سطرنا برنامج واستراتيجية كي نحضر أنفسنا خاصة وأن السفر إلى بعض البلدان في افريقيا يبقى متعب للاعبين نظرا لطول المسافة''.

و معلوم أن المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا قد عين شهر أكتوبر الفارط مدربا جديدا لفريق شباب بلوزداد خلفا البلجيكي سفين فندنبروك الذى قاد شباب بلوزداد في يوليو الماضي خلفا للتونسي نبيل الكوكي.

و كانت ادارة الشبابقد فسخت عقد المدرب البلجيكي بالتراضي بعد الخسارة التي مني بها امام اتحاد خنشلة (2-3) ضمن الجولة الرابعة من المنافسة.

و سبق لباكيتا ان اشرف على تدريب شباب بلوزداد خلال موسم 2021-2022 و توج معه بلقب البطولة قبل أن يقصى من منافسة رابطة أبطال افريقيا في الدور ربع النهائي في ذات الموسم.