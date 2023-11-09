سباق الدراجات (الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر): اعطاء إشارة انطلاق الطبعة ال18 بمدينة سيدي عبد الله

الجزائر - أعطيت إشارة انطلاق الطبعة ال18 من سباق الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر للدراجات (اكابر و اوسط /اناث و ذكور) المقررة من 9 إلى 11 نوفمبر, اليوم الخميس بمدينة سيدي عبد الله بالجزائر, بمشاركة 94 دراجا ودراجة يمثلون 15 ناديا من ثماني ولايات.

وقد أعطى إشارة بداية السباق الوالي المنتدب للمدينة الجديدة سيدي عبدالله, عبد المومن أولد دحو, ومدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر العاصمة, ياسين سيافي, بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات, خيرالدين برباري.

وفي تصريح لواج بالمناسبة, قال المدير التقني الوطني للاتحادية الجزائرية للدراجات, سماعيل دوزي: " أردنا تسجيل الطبعة الـ18 من سباق الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر للدراجات (اكابر و اوسط /اناث و ذكور) من أجل السماح لمختلف الطواقم الفنية الوقوف على مدى استعداد الدراجين الذي يحضرون للمشاركة في البطولة العربية, وعلى وجه الخصوص الاشبال منهم الذين سيكونون حاضرين في الموعد".

وستكون المرحلة الاولى من الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر على شكل مسلك مغلق (سباق ضد الساعة فردي) على مسافة 3ر3كلم وبشارع هواري بومدين بوسط مدينة سيدي عبد الله.

وستجري الجائزة الكبرى في ثلاث مراحل. أما الثانية فستكون على مسافة 5ر95 كلم, يجوب خلالها الرياضيون والرياضات مدينتي بئر توتة و زرالدة.

بينما ستكون انطلاقة المرحلة الثالثة من مدينة زرالدة على مسلك طوله 106كلم, يصل فيها المتسابقون إلى مدينة حجوط ثم العودة إلى نقطة الانطلاق.

وستتميز الطبعة ال18 من سباق الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر للدراجات بمشاركة المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية المنتظرة في شهر ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

اما الولايات الحاضرة في الطبعة فهي على التوالي: الجزائر العاصمة - البليدة - عين تموشنت - بسكرة - قسنطينة - عين الدفلى - سيدي بلعباس وغرداية.

وتقام الطبعة ال18 من جائزة مدينة الجزائري للدراجات تحت اشراف الاتحادية الجزائرية للعبة و بالتنسيق مع رابطة العاصمة ومديرية الشباب و الرياضة لولاية الجزائر .