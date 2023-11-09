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الرابطة الأولى "موبيليس" : الرابطة تكشف عن برمجة مباريات الجولة السادسة

  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 08:18     الفئـة : رياضــة
الرابطة الأولى &quot;موبيليس&quot; : الرابطة تكشف عن برمجة مباريات الجولة السادسة

الجزائر - كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة الاولى "موبيليس", والمقررة يومي الجمعة 17 نوفمبر والسبت 18 نوفمبر, حسب بيان نشرته الهيئة الكروية اليوم الاربعاء على موقعها الرسمي.

وذكرت الرابطة المحترفة بقرارها إجراء جميع اللقاءات بدون حضور جمهور, الى اشعار آخر.

وبعد توقفها منذ تاريخ 18 أكتوبر الفارط, تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى عدوان صهيوني وحشي, تعود البطولة الوطنية مجددا نهاية هذا الاسبوع  بإجراء الجولة الخامسة يومي الجمعة 10 و السبت 11 نوفمبر.

وبعد خوض أربع جولات, يتصدر فريقا مولودية الجزائر واتحاد خنشلة الترتيب معا برصيد 9 نقاط لكل منهما.

 

                وإليكم برنامج الجولة السادسة :

 

                الجمعة 17 نوفمبر :

شباب قسنطينة - نجم مقرة           30ر15

مولودية البيض - اتحاد سوف        30ر15

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة    00ر18

مولودية وهران - اتحاد خنشلة       45ر16

 

                السبت 18 نوفمبر :

نجم بن عكنون - نادي بارادو       00ر15

جمعية الشلف - وفاق سطيف       00ر17

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر       00ر18

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل      00ر19.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى "موبيليس" : الرابطة تكشف عن برمجة مباريات الجولة السادسة
  أدرج يـوم : الخميس, 09 نوفمبر 2023 08:18     الفئـة : رياضــة   شارك

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