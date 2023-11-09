جرائم حرب : منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد تكشف نقائص في النظام القضائي الدولي -

الشركة الجزائرية القطرية للصلب تحصل على اعتماد هيئة جلوب سيرت أ.ب لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الاسكندينافية -

تدشين المعرض التشيكي الملائكة باللون الأخضر المخصص للمرأة في النزاعات المسلحة -

وزير التربية الوطنية يلتقي بنظيره التركي ونائب وزيرة التربية الفنلندي -

مجمع سونلغاز يبحث مع شركة سيديفار الفرنسية وضعية المشاريع المشتركة -

السيد عون يستقبل السفير القطري مرفوقا بوفد من الشركة الجزائرية-القطرية للصلب -

صناعة السيارات: مشروع لشركة شيري ببرج بوعريرج بطاقة أولية تبلغ 24 ألف وحدة -

صناعة صيدلانية: التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركتي سديد دياغنوفارم وميندراي الصينية -

هزة أرضية بدرجة 1ر3 في ولاية البويرة -

مشروع قانون السمعي البصري: السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري هيئة مستقلة بذاتها وتضم كفاءات وطنية -

الجيش الوطني الشعبي : توقيف 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية -

الرابطة الأولى موبيليس : الرابطة تكشف عن برمجة مباريات الجولة السادسة -

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع جنود الاحتلال المغربي بقطاعي امكالا والفرسية -

معرض الشارقة للكتاب: الرواية العربية يجب أن تراهن على اكتساب الشرعية الأدبية أولا -

صدور المرسوم الرئاسي حول القانون الأساسي للفنان من أهم المكتسبات الثقافية في الجزائر -

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل -

ورقلة : إمضاء إتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين وغرفة التجارة والصناعة الواحات -

الحكومة تدرس أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي -

فلسطين : 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح في عدوان الإحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر -