الرابطة الأولى "موبيليس" : الرابطة تكشف عن برمجة مباريات الجولة السادسة

وذكرت الرابطة المحترفة بقرارها إجراء جميع اللقاءات بدون حضور جمهور, الى اشعار آخر.
وبعد توقفها منذ تاريخ 18 أكتوبر الفارط, تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى عدوان صهيوني وحشي, تعود البطولة الوطنية مجددا نهاية هذا الاسبوع بإجراء الجولة الخامسة يومي الجمعة 10 و السبت 11 نوفمبر.
وبعد خوض أربع جولات, يتصدر فريقا مولودية الجزائر واتحاد خنشلة الترتيب معا برصيد 9 نقاط لكل منهما.
وإليكم برنامج الجولة السادسة :
الجمعة 17 نوفمبر :
شباب قسنطينة - نجم مقرة 30ر15
مولودية البيض - اتحاد سوف 30ر15
مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 00ر18
مولودية وهران - اتحاد خنشلة 45ر16
السبت 18 نوفمبر :
نجم بن عكنون - نادي بارادو 00ر15
جمعية الشلف - وفاق سطيف 00ر17
اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 00ر18
شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 00ر19.