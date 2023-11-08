رياضة : إعادة بعث رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة بالجزائر موضوع نقاش المجمع الفني الوطني بالسويدانية

الجزائر - يناقش التقنيون الجزائريون لألعاب القوى خلال اجتماع المجمع الفني الوطني المقرر يومي الجمعة و السبت بمركز تجمع المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر), الاستراتيجية الواجب تطبيقها من أجل "بعث ديد" لمختلف الرياضات التي تشرف عليها الاتحادية الجزائرية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة, و التي تضم عشرة تخصصات مهيكلة طوال الموسم, حسبما علم يوم الاربعاء لدى مديرية التكوين.

فخلال هذا المجمع الفني الوطني, الذي يعتبر هيئة استشارية أسست لتنقيح قوانين الاتحادية, ستجتمع مختلف الأطراف المعنية من بينها المدراء الفنيون للرابطات و الأندية و المدربون الوطنيون لمختلف الاختصاصات و كذا كل الكفاءات التي لها علاقة بالرياضات التي تشرف على تسييرها الهيئة الفدرالية.

و سيتم خلال هذا التجمع الذي سيعرف حضور رئيس الاتحادية سيد أحمد عصري و المدير الفني الوطني, سليم بوطبشة, عرض وضعية رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني و أيضا الإنجازات و النتائج التي تحققت في المدة الأخيرة من طرف المنتخبات الوطنية على الصعيد الدولي, وبرنامج المنتخبات الوطنية و رزنامة المنافسات الوطنية و أيضا التربصات المبرمجة خلال الموسم الرياضي, و التي سيتولى تقديمها المدير الفني الوطني.

و من بين النقاط المدرجة في جدول الأعمال, برنامج و مخطط النشاطات و التكوين بالنسبة لنفس الموسم, و العمليات المتعلقة بها و صيغة المنافسة و الجانب الطبي (متابعة, تصنيف, الخ...) و التي تعد من بين المواضيع الحساسة و ذات أهمية كبيرة في رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يتضمن جول أعمال هذا اللقاء, إعداد القوانين الفنية و العامة لمختلف الاختصاصات الرياضية, تطوير برنامج التنقيب و التكفل بالمواهب الرياضية الشابة, و رياضيي النخبة.

و بعد الاجتماع العام, سيتم تشكيل عشر ورشات, واحدة لكل رياضة يرأسها المدير الفني الوطني, بينما يتولى عملية التنسيق المكلف بالتكوين لدى الاتحادية, رشيد خلافي.

و على مستوى الورشات, سيتم التطرق للوضعية العامة و الاقتراحات و التوصيات التي يمكن تقديمها و التي قد تساهم في تحديد الأهداف المسطرة و الطرق و النشاطات التي لها علاقة بالتنظيم و التنشيط و ترقية وتطوير رياضة ذوي الاحتياجات لدى الاتحادية المعنية.

و بعد يومين من العمل, سيقوم المجمع الفني الوطني بضبط سياسة تطوير مختلف الرياضات على الصعيد الوطني على المدى القصير و المتوسط و البعيد.