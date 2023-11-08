مبارزة/ كأس العالم للحسام /رجال-سيدات/ المنتخب الجزائري: "نطمح لكسب النقاط المؤهلة للأولمبياد"

الجزائر - أبرزت المدربة الرئيسية الوطنية للمنتخب الجزائري للمبارزة (رجال وسيدات), زهرة قمير, أن هدف النخبة الوطنية من المشاركة في مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة, اختصاص الحسام فئة الأكابر (رجال وسيدات /فردي-حسب الفرق), هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس-2024, مع إمكانية صعود الثنائي سوسن بوضياف و زهرة كحلي فوق منصة التتويج.

وفي تصريح لـوأج على هامش الندوة الصحفية التي سبقت انطلاق موعد الجزائر, قالت المدربة زهرة قمير: " لدينا كامل الثقة في مبارزينا وهم يعولون على تقديم مردود جيد في هذه الكأس العالمية من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط المؤهلة لأولمبياد باريس-2024, لا سيما المغتربات اللائي يتدربن في أحسن الظروف ولهن احتكاك أفضل من ناحية التنافس مع المبارزات الأوروبيات, خاصة الثنائي المشكل من سوسن بوضياف و زهرة كحلي .

أتمنى أن هذا الثنائي في المستوى من أجل ولوج الجداول (64, 32, 16 و 8) ولما لا الصعود فوق منصة التتويج".

ويسجل المنتخب الوطني الجزائري حضوره في مرحلة كأس العالم المقررة من 9 إلى 12 نوفمبر بالقاعة البيضوية التابعة للمركب الأولمبي -محمد بوضياف- (الجزائر العاصمة), بمجموع 22 مبارز منهم 11 فتاة.

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وأضافت المدربة الوطنية: "العناصر المحلية أيضا تمتلك الحظوظ من أجل ولوج جدول 64 على الأقل الذي يمنح نقاطا ثمينة للرياضي في حسابات التأهل إلى الأولمبياد.

فلدى الرجال يمتلك زكرياء بونشادة الذي لا يزال مع فئة الأواسط والذي تألق في الألعاب الرياضية العربية الأخيرة فرصا لتحقيق نتيجة إيجابية, بالإضافة إلى أكرم بونابي, إيزم وساعد يوسف".

ومعلوم أن الرباعي النسوي الجزائري : سوسن بوضياف, زهرة نورة كحلي, كوثر محمد-بلكبير وعبيق بونقاب (حسب الفرق) قد افتك تأشيرة التأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس-2024.

-- بوضياف الاقرب في التصنيف الفردي للتأهل إلى الموعد الاولمبي --

أما لدى الفردي, فتعد سوسن بوضياف الأقرب في التصنيف لاقتطاع تأشيرة التأهل إلى الأولمبياد بفضل الميدالية الذهبية التي افتكتها في البطولة الإفريقية التي جرت في شهر يونيو المنصرم بالقاهرة بمصر والتي نالت خلال الجزائر, للتذكير, 9 ميداليات (ذهبية واحدة و4 فضيات و4 برونزيات). هذا المجموع منح الجزائر المرتبة الثانية, خلف البلد المضيف بمجموع 21 ميدالية (10 ذهبيات, 5 فضيات و 6 برونزيات).

وتبقى كل الآمال معلقة إذن بالنسبة للاتحادية على المبارزة سوسن بوضياف, للوصول الى "ابعد مرحلة ممكنة" من منافسة كأس العالم, والامر ممكن جدا شريطة أن تلعب بجميع إمكانياتها وتحقيق نتيجة عالمية تسمح لها بالاقتراب أكثر من التأهل الى أولمبياد-2024.

وبخصوص استعدادات النخبة الوطنية لمرحلة الجزائر لكأس العالم, أفادت المدربة الوطنية بأن "التحضيرات جرت على ما يرام حيث شارك الفريق الوطني مؤخرا في دورة بتركيا وبعد رجوعهم إلى الجزائر دخلوا مباشرة في تربص بالجزائر العاصمة إلى غاية عشية انطلاق مرحلة كأس العالم.".

وعن المستوى الفني للمنافسة كشفت التقنية زهرة قمير أنه سيكون "مرتفعا للغاية" بحضور منتخبات قوية وذات خبرة دولية على غرار إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية و إسبانيا. وهذا ما سيسمح للعناصر الوطنية "بالاحتكاك بالمستوى العالي و كسب الخبرة".

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وخلال مرحلة الجزائر لكأس العالم يتحصل كل مبارز على نقطتين في حال ولوج جدول 64 كما ينال 4 نقاط في حال بلوغ جدول الـ32 و عند جدول الـ16 يحصد 8 نقاط, مع العلم أن صاحب المركز الأول سينال 32 نقطة, حسب المنظمين.

ويشارك في مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة, اختصاص الحسام فئة الأكابر (رجال وسيدات /فردي-حسب الفرق), 340 مبارزا من بينهم 155 سيدات, يمثلون 45 بلدا, من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري. والتي تعد أحد المحطات المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس-2024.

وحسب برنامج المنافسة, تجرى منافسات الفردي (ذكور-اناث) من 9 الى 11 نوفمبر, أما اليوم الرابع والأخير (12 نوفمبر) فسيخصص لمقابلات حسب الفرق وسيكون توقيت المباريات بداية من الساعة 30ر07 صباحا إلى غاية 00ر17 سا.

علما أن الوفد الياباني كان أول الواصلين الى الجزائر سهرة الأحد, على رأسه بطلة العالم في نسخة ميلانو بإيطاليا شهر يوليو الفارط, إيمورا ميساكي. وتعتبر ميساكي أول يابانية في التاريخ تفوز باللقب العالمي في سلاح الحسام.