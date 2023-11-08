الرابطة الثانية هواة /الجولة الرابعة: مواجهات في القمة بمناسبة استئناف المنافسة 

الجزائر - تعود عجلة بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم الى الدوران بعد توقف دام ثلاثة اسابيع, بإجراء مباريات الجولة الرابعة, المقررة يومي الجمعة والسبت على (00ر15), والتي ستعرف قمة كبيرة بين متصدري ترتيب مجموعة وسط-شرق, اتحاد خميس الخشنة و الضيف مولودية باتنة, فيما ستكون الإثارة مضمونة بين صاحبي الوصافة في مجموعة وسط غرب, عندما يستقبل رائد القبة غريمه غالي معسكر.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت في 18 اكتوبر الفارط تأجيل كل النشاطات الرياضية تضامنا مع الشعب الفلسطيني التي يتعرض للعدوان الصهيوني بقطاع غزة, ليتم إقرار عودة المنافسات الكروية تدريجيا لكن دون جمهور.

في مجموعة وسط-شرق, سيكون ملعب -الرغاية- مسرحا لقمة هذه الجولة والتي ستجمع بين متصدري الترتيب اتحاد خميس الخشنة ومولودية باتنة (7ن لكليهما), حيث سيسعى كل فريق لافتكاك نقاط المقابلة بغية الانفراد بمركز الريادة, غير ان عاملي الارض والجمهور قد يخدمان الاتحاد المحلي, في الوقت الذي سيحاول الضيوف الاعتماد على عامل المباغتة.

أما الملاحق أولمبي آقبو, العائد بفوز كبير من المقرن أمام الفريق المحلي (4-1), فسيكون هو الآخر أمام فرصة اعتلاء الريادة في حال تغلبه على الضيف شباب برج منايل (المركز الرابع 5ن) وتعادل الرائدين الحاليين, الا ان المهمة ليست سهلة كون المنافس بدأ يستعيد عافيته بعد تعادلين في بداية الموسم.

من جهته, يشد فريق مولودية العلمة (المركز4, 5ن) الرحال الى شلغوم العيد (المرتبة7, 4ن) لملاقاة الهلال, في لقاء يصعب التكهن بنتيجته, حيث يطمح الفريق المحلي الى تجاوز هزيمته الاخيرة, فيما يأمل "البابية" الى مواصلة السير في طريقة النتائج الجيدة.

وبعنابة, يستقبل الاتحاد المحلي (2ن), الذي لم يجد ضالته بعد, فريق مولودية قسنطينة (4ن) الفائز في "الداربي" على جمعية الخروب (2-1).

وبات "العنانبة" أمام الزامية تسجيل اول انتصار لهم في الموسم سيما في ظل غضب الجماهير على مردود الفريق بسبب النتائج المخيبة.

أما شباب باتنة, فسيكون أمام فرصة استغلال "قلة خبرة" الصاعد الجديد اولمبي المقرن, المنهزم على ارضه (1-4), ليتغلب عليه عندما يستقبله على ارضه, بهدف التقدم في الترتيب والبقاء عن مقربة من كوكبة المقدمة.

وفي مباريات اصحاب المراكز الاخيرة, تستضيف جمعية عين مليلة (1 ن), فريق اتحاد الحراش صاحب المرتبة الاخيرة بدون نقاط, على أمل ان تحقق أول انتصار لها في البطولة باستغلال الوضع الصعب الذي يمر به "الحراشية".

نفس الشيء بالنسبة لجمعية الخروب (2 ن) ووفاق سور الغزلان (2 ن) الباحثان عن نفسيهما في مشوار البطولة واللذين يبحثان عن "رسم" أول انتصار لهما عندما يستضيفان على التوالي كلا من نجم التلاغمة (4ن) واتحاد ورقلة (4 ن) الذى يتخبط في مشاكل كثيرة.

أما في مجموعة وسط غرب, سيحتضن ملعب بن حداد بالقبة, قمة الجولة عندما يستضيف الرائد المحلي (7ن) تشكيلة غالي معسكر (7ن), وهما التشكيلتان اللتان تتقاسمان المركز الثاني, في مواجهة قوية تعد بالكثير من الندية بين طرفين لم يتجرعا مرارة الهزيمة منذ بداية الموسم.

وسيحاول كل فريق الفوز من اجل الانفراد بالوصافة وانتظار امكانية تعثر المتصدر على أرضه للارتقاء الى المرتبة الاولى.

بالمقابل, سيكون رائد البطولة, ترجي مستغانم (9 ن) أمام فرصة تعميق الفارق عندما يستقبل شباب تموشنت (4 ن), في مباراة تبدو في صالح المحليين.

من جهتها, ستكون جمعية وهران أمام فرصة تصحيح التعثر المسجل في الجولة السابقة عندما سقطت على أرضها أمام رائد القبة (0-1), لكن المهمة لن تكون في متناولها امام "الجريح" وداد مستغانم الساعي هو الآخر الى العودة للسكة الصحيحة, بعد الخسارتين الاخيرتين سيما في "الداربي" المحلي أمام الترجي (1-2).

بالمقابل, سيكون نجم القليعة (6 ن) أمام سفرية صعبة عندما يحل ضيفا على صفاء خميس مليانة (3 ن) في مباراة النقيضين, فإذا كان النجم يريد مواصلة سلسلة النتائج الايجابية , فإن الصفاء يسعى الى تدارك الخسارة الاخيرة واستعادة توازنه بالنظر الى نتائجه المتذبذبة.

من جهتها, ستكون شبيبة تيارت (4 ن) أمام فرصة الاقتراب من أصحاب المراتب الأولى باستغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على نصر حسين داي (4ن), لكن المهمة لا تبدو في المتناول أمام ضيف حقق نتائجا جيدة خارج قواعده (فوز وتعادل).

كما سيلتقي صاحبا وسط الترتيب وداد بوفاريك (4 ن) والضيف أولمبي المدية (4ن) في مقابلة متوازنة, بين تشكيلتين لم تظهرا الشيء الكبير واكتفت بنتائج متباينة بين الفوز الخسارة والتعادل.

وفي ذيل الترتيب, ستكون هذه الجولة فرصة للأندية التي تلعب على ميادينها من أجل "توقيع" أول فوز, الغائب عنها منذ الموسم الفارط, حيث يستقبل شباب المشرية (2 ن) على أرضه فريق مستقبل وادي سلي (3 ن), فيما سيلعب المتذيل أمل الأربعاء (0 ن) مع الزائر شباب غير العبادلة (1ن).

مجموعة وسط-شرق/الجولة الرابعة/ : برنامج المباريات

الجزائر - برنامج مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, مجموعة وسط-شرق, المقررة يوم الجمعة على (00ر15) بدون جمهور:

شلغوم العيد (ملعب 11 ديسمبر 1960) : هلال شلغوم العيد - مولودية العلمة

عنابة (ملعب بن علي يوسف) : اتحاد عنابة - مولودية قسنطينة

عين مليلة (ملعب دمان دبيح) : جمعية عين مليلة - اتحاد الحراش

الرغاية (بورعدة بوعلام) : اتحاد خميس الخشنة - مولودية باتنة

الخروب (عابد حمداني) : جمعية الخروب - نجم التلاغمة

سور الغزلان (محمد دراجي) : وفاق سور الغزلان - اتحاد ورقلة

آقبو (اول نوفمبر 54) : أولمبي آقبو - شباب برج منايل

باتنة (أول نوفمبر 54) : شباب باتنة - أولمبي المقرن

الترتيب لعب نقاط

اتحاد خميس الخشنة 7 3

--. مولودية باتنة 7 3

أولمبي أقبو 6 3 مولودية العلمة 5 3

--. شباب باتنة 5 3

--. شباب برج منايل 5 3

نجم التلاغمة 4 2

--. هلال شلغوم العيد 4 3

--. اتحاد ورقلة 4 3

--. مولودية قسنطينة 4 3

جمعية الخروب 2 3

--. وفاق سور الغزلان 2 3

--. اتحاد عنابة 2 3

جمعية عين مليلة 1 2

--. أولمبي المقرن 1 3

اتحاد الحراش 0 3.

مجموعة وسط-غرب/الجولة الرابعة /: برنامج المباريات

برنامج مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم, مجموعة وسط-غرب, المقررة يومي الجمعة والسبت (00ر15) بدون جمهور :

الجمعة 10 نوفمبر :

بوفاريك (محمد رقاز) : وداد بوفاريك - أولمبي المدية

السبت 11 نوفمبر :

القبة (ملعب محمد بن حداد) : رائد القبة - غالي معسكر

وهران (ملعب الحبيب بوعقل) : جمعية وهران - وداد مستغانم

المشرية (ملعب 20 أوت 1955) : شباب المشرية - مستقبل وادي سلي

عين الدفلى (ملعب خلال عبد القادر) : صفاء خميس مليانة - نجم القليعة

مستغانم (مركب بن سعيد) : ترجي مستغانم - شباب تموشنت

الأربعاء (اسماعيل مخلوف) : أمل الأربعاء - شباب غير العبادلة

تيارت (قايد احمد) : شبيبة تيارت - نصر حسين داي

الترتيب نقاط لعب

ترجي مستغانم 9 3 غالي معسكر 7 3

--. رائد القبة 7 3

جمعية وهران 6 3

--. نجم القليعة 6 3

شبيبة تيارت 4 3

--. وداد بوفاريك 4 3

--. نصر حسين داي 4 3

--. أولمبي المدية 4 3

--. شباب تموشنت 4 3

وداد مستغانم 3 3

--. صفاء خميس مليانة 3 3

--. مستقبل وادي سلي 3 3

شباب المشرية 2 3

--. شباب غير العبادلة 1 3