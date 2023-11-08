الرابطة الأولى موبيليس: الرائدان في رحلة التأكيد، وقمتان واعدتان في الجزائر وسطيف

الجزائر - تستأنف البطولة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، نشاطها بعد توقف دام ثلاثة أسابيع تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذى يتعرض للعدوان لإبادة جماعية من قبل العدوان الصهيوني الغاشم في قطاع غزة، بإجراء الجولة الخامسة يومي الجمعة و السبت.

وتتصدر جولة الاستئناف مباراتان في القمة، و التي ستغيب عنها حرارة المدرجات بسبب قرار الاستئناف بدون حضور الجمهور.

، والذى سينعكس بالسلب على المستوى الفني و الأداء العام للاعبين.

وستكون مباراة ملعب 5 جويلية، ذات طابع محلي خالص، حيث ستجمع اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، اللذين تألقا الموسم الماضي في المنافسات القارية. و سيكون حامل كأس الكونفدرالية (12 - 3 ن) في مواجهة رفع التحدي أمام حامل اللقب في المواسم الأربعة الاخيرة، شباب بلوزداد (7 - 6 ) ، للابتعاد نسبيا عن المنطقة الحمراء. و سيكون هذا "الداربي"، مواجهة مباشرة و رسمية للمدربين الجديدين الإسباني كارلوس غاريدو (الاتحاد) و البرازيلي ماركوس باكيتا (الشباب)، حيث يسعى كل منهما تحقيق انطلاقة موفقة و كسب ثقة مسئوليهما.

أما القمة الثانية المبرمجة في جولة الاستئناف، فسيكون ملعب 8 ماي 45 بسطيف مسرحا لها، بين وفاق سطيف (م12 - 3 ن) و شبيبة القبائل (م3 - 7 ن)، حيث يخوض الوفاق الذى استنجد بخدمات الفرنسي فرانك دوما، هذا الموعد بنية محو آثار الهزيمة المسجلة أمام مولودية الجزائر (5-3)، في الوقت الذي يستهدف فيه الكناري بقيادة المدرب الجديد البرتغالي روي ألمايدا، الفوز في سطيف.

أما رائدا الترتيب مولودية الجزائر واتحاد خنشلة فسيعملان على تأكيد انطلاقتهما الجيدة عندما مواجهتهما، تواليا، جمعية الشلف و اتحاد بسكرة.

مولودية الجزائر (م1 - 9 ن) التي تألقت بهجومها الناري بتسجيله لمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، تتنقل إلى غرب البلاد لرفع التحدي أمام جمعية الشلف (م3 - 7 ن) في مباراة ستكون دون شك مفتوحة على كل الاحتمالات.

فالشلفاوة الذين يلعبون أمام أنصارهم، يرغبون في العودة الي سكة الانتصارات بعد الهزيمة المسجلة في الجولة الأخيرة أمام مولودية البيض (1-0).

بالمقابل، يطمح "العميد" بقيادة صانع ألعابه، يوسف بليلي، إلى تفادي هزيمة ثانية خارج ميدانه بعد تلك كان التى مني بها في قسنطينة أمام الشباب المحلي (2-1).

أما بالنسبة لاتحاد خنشلة (م1 - 9 ن) الذي توقفت مسيرته المظفرة أمام اتحاد الجزائر بهزيمة ثقيلة (3-0) بعد ثلاثة انتصارات متتالية، فيستضيف اتحاد بسكرة (12 - 3ن) بنية محو آثار التعثر و تفادي الوقوع في دوامة الشك.

بدوره، سيعمل نادي بارادو (م3 - 7 ن) تحت قيادة مدربه الجديد، الدولي الفرنسي السابق، كورونتان مارتنس، من أجل مواصلة إثارة الإعجاب بطريقة لعبه وبالنتائج المسجلة، حيث يبقى "الأكاديميون'' بدون انهزام لحد الآن، بتسجيلهم لفوزين وتعادل. و سيكونون مرشحين بنسبة كبيرة لتحقيق الفوز أمام مولودية وهران (م12 - 3 ن) التي لا زالت تبحث عن انتصارها الأول هذا الموسم، مكتفية بثلاثة تعادلات و هزيمة.

== الخرجة الأولى للعديد من المدربين ==

في بشار، ستكون لشبيبة الساورة (م3 - 7ن) التي تدعمت بخدمات المدرب التونسي، قيس اليعقوبي، و المنهزمة بالثقيل في قسنطينة (3-0) في الجولة الماضية، فرصة استعادة هيبتها أمام مولودية البيض (م7 - 6 ن)، هذه الأخيرة تحاول بالمقابل وبقيادة المدرب المؤقت عبد الحق بلعيد إلى الظهور بوجه جيد، بهدف العودة بنتيجة إيجابية من رحلتها إلى عاصمة الجنوب الغربي، خاصة و أن أبناء الساورة معروفون بصعوبة النيل منهم في ميدانهم بملعب 20 أوت 1955.

أما الصاعد الجديد، اتحاد سوف (م10 - 4 ن) الذي مني بميدانه بهزيمة ثقيلة (3-0) أمام شباب بلوزداد، فسيكون أمام حتمية تقديم أداء جيد أمام جمهوره للإطاحة بشباب قسنطينة (م7 - 6ن) الذي بدوره سيعمل تحت إشراف مدربه الجديد-القديم، عبد القادر عمراني، في الوادي على تأكيد انتصارهم الأخير أمام الساورة.

في أسفل الترتيب، سيتنقل فريق نجم بن عكنون (م16 - 1ن) بقيادة مدربه الجديد بلال دزيري إلى مقرة، في مهمة صعبة أمام النجم الآخر في البطولة الوطنية "موبيليس"، نجم مقرة (م10 - 4 نقاط) الذي سيحاول الاستفادة من عاملي الملعب والجمهور لتوقيع انتصار ثاني هذا الموسم و تحسين ترتيبه.