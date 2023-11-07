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بلماضي ينشط ورشة عمل الخميس بجامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 18:56     الفئـة : رياضــة
بلماضي ينشط ورشة عمل الخميس بجامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم

الجزائر- ينشط مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، يوم الخميس (00ر10سا) ورشة عمل بجامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم، تحت عنوان "تحضيرات كأس أمم إفريقيا- 2019 وعوامل النجاح" بحضور طلبة وأساتذة، حسب ما أعلنته الإتحادية الجزائرية (فاف) لكرة القدم يوم الثلاثاء على موقعها الرسمي.

و أفادت الهيئة الفدرالية في بيانها أنه "بدعوة من معهد التربية البدنية والرياضية, سينشط مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي, ورشة عمل حت عنوان "تحضيرات كاس امم افريقيا- 2019 وعوامل النجاح" يوم الخميس 9 نوفمبر ابتداء من الساعة 00ر10سا بجامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم, بحضور طلبة واساتذة جامعيين.

و تندرج هذه المبادرة في اطار النشاطات الجوارية للمدرب الوطني, الموجهة للطلبة وسلك الاساتذة, الراغبين في اقتسام الخبرة وتبادل الافكار حول جوانب متعلقة بالعمل الميداني ( تقني, تكتيكي, بدني, ذهني, تسيير وتنظيم), كما اشارت الفاف.

و يأتي هذا الموعد, أياما قبل التجمع الاعدادي المقبل "للخضر" المقرر ابتداء من يوم الاثنين 13 نوفمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى, تحسبا للمباراتين التصفويتين الاوليين لكاس العالم 2026 الذي ستقام نهائيته بالولايات المتحدة الامريكية, كندا والمكسيك.

و يستهل زملاء القائد رياض محرز (الأهلي  السعودي) التصفيات باستقبال منتخب الصومال يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة ( 00ر18سا), قبل التوجه الى مابوتو لمواجهة الموزمبيق يوم  الاحد 19 نوفمبر بملعب زامبيتو (00ر14سا).

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 19:22
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بلماضي ينشط ورشة عمل الخميس بجامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 نوفمبر 2023 18:56     الفئـة : رياضــة   شارك

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