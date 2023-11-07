نحو إعتماد مخطط إستراتيجي للتنمية الرياضية المستدامة في الجزائر

و في كلمة لها في افتتاح ملتقى جهوي خصص لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي للتنمية الرياضية المستدامة (أجندة 2062) احتضنه القطب الرياضي عبد الحميد دعماش بقسنطينة، أوضحت السيدة برحايل، أن هذا المخطط الذي يمثل نظرة استشرافية على امتداد قرابة أربعين سنة (2023-2062) سيتم اعتماده وتجسيده بعد مناقشته و إثرائه بالمقترحات التي ستتمخض عن مجموعة من اللقاءات الجهوية مع مختلف الفاعلين و المعنيين في هذا المجال.

و أكدت ذات المتحدثة أن مشروع هذا المخطط الاستراتيجي هو حاليا عبارة عن "مسودة لمجموعة أفكار أولية من أجل تطوير الرياضة في الجزائر تتضمن ثمانية 8 أهداف مرحلية، تمت صياغتها حسب الاحتياجات الحالية للقطاع" مبرزة أنه "سيتم تقييم نسبة تقدم المشروع كل ستة 6 أشهر على أن يتم تجسيد واحد من هذه الأهداف كل 5 سنوات إلى غاية بلوغ الهدف الأخير و هو تحقيق قطاع رياضي مستدام و ذلك سنة 2062".

من جهته، قال مدير الشباب و الرياضة لولاية قسنطينة، السيد لحسن لعجاج، أن هذا المخطط، الذي يندرج في إطار مشروع الاتحاد الإفريقي و هيئة الأمم المتحدة، يرمي إلى إعداد فرد رياضي نشط يتمتع بالثقافة الرياضية بالإضافة إلى المشاركة مع الهيئات و المنظمات الدولية لتمثيل الجزائر على أحسن وجه فضلا عن جعل هذا القطاع استثماريا حيث تصبح المنشآت و التظاهرات الرياضية مدرة للمداخيل بشكل مستدام".

و أضاف ذات المسؤول أنه من بين أهداف هذا المخطط "تخصيص ولايات رياضية أولمبية و منشآت رياضية ذكية بتسيير إداري رقمي، و إعداد أقطاب امتياز و مركبات رياضية متطورة".