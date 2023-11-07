الرابطة الأولى موبيليس/إتحاد الجزائر: "أطمح إلى حصد كل الألقاب مع الفريق" (كارلوس غاريدو)

الجزائر - أكد المدرب الجديد لاتحاد الجزائر, الاسباني خوان كارلوس غاريدو, يوم الثلاثاء, أنه يطمح الى حصد كل الألقاب في المنافسات التي سيشارك فيها فريقه خلال الموسم الحالي, مشددا على انه جاء من اجل ترسيخ ذهنية الفوز في كل مباراة.

و أوضح غاريدو خلال ندوة صحفية بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة "اتحاد الجزائر, وعلى غرار الاندية الكبيرة, يلعب دائما من أجل التتويج بالألقاب وأنا هنا من أجل اللعب على هذا الهدف".

و اضاف "جئت من اجل ترسيخ الرغبة في الفوز بجميع اللقاءات في ذهنية اللاعبين, بغض النظر عن التأثير السلبي للخسارة".

و اكد انه قبل مهمة تولي العارضة الفنية للاتحاد على الرغم من تتويجه بلقبين قاريين في ظرف اقل من ستة اشهر (كأس الكاف وكأس السوبر الافريقيين), بالنظر الى تجربته مع الاندية الكبيرة.

و أفاد "لم يكن صعبا علي اختيار تدريب الاتحاد لأني أشرفت سابقا على أندية كبيرة في افريقيا لها تاريخ كروي عريق وتقاليد وبتعداد ثري وجماهير كبيرة وأي مدرب محترف يقبل بهذه المهمة".

و عقب قرار استئناف البطولة الوطنية, بعد توقفها يوم 18 اكتوبر تضامنا مع ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان صهيوني, يواجه اتحاد الجزائر فريق شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل ابتداء من (00ر17) بملعب 5 جويلية دون جمهور.

و أورد المدرب الاسباني "سمحت لي فترة التوقف بالعمل والتواصل بشكل جيد مع اللاعبين ورفع طموحاتهم وتجديد رغبتهم في اللعب من أجل الفوز بكل المقابلات بهدف حصد جميع الالقاب الممكنة, والبداية تكون من اللقاء المقبل أمام شباب بلوزداد".

كما تطرق ذات التقني الى كأس الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), والتي سيكون الاتحاد معنيا بدور المجموعات فيها, علما أنه حامل لقب هذه المنافسة التي توج بها يونيو الفارط على حساب يونغ آفريكانز التنزاني (2-1 ذهاب, 0-1 اياب).

و قال أيضا "مهمتي الأولية هي إعادة الثقة للاعبين وضخ نفس جديد, بالنظر للبداية المتعثرة التي سجلها الفريق, سيما في المنافسة الافريقية, بتأهل عسير الى دور المجموعات, حيث سنواجه مجموعة صعبة, وفي منافسة الكاف أصبو إلى مواصلة اللعب بشكل جيد في جميع المباريات".

و معلوم ان قرعة كأس الكنفيدرالية اوقعت نادي "سوسطارة" في المجموعة الاولى رفقة كل من فيوتر المصري, هلال بنغازي الليبي وسوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي.

غياب الجمهور سيفقد المنافسة نكهتها

من جهة أخرى, تأسف مدرب النادي العاصمي لقرار استئناف المباريات من دون حضور جماهير الاندية وهو ما اعتبره بأنه "سيفقد البطولة نكهتها".

و أورد قائلا "حضور الجمهور أمر مهم للغاية, لأنه يعد أحد المفاتيح في كرة القدم. وإجراء مباراة دونه لا طعم لها تماما. صحيح أننا لا نرغب في لعب المقابلات من دون الأنصار, لكن علينا تقبل التعليمات والتأقلم معها لأن مهمتنا تقتصر على المستطيل الاخضر".

و في سؤال حول التعداد الشباني لنادي "البهجة", نوه غاريدو بما "يخزنه" النادي الرديف للاتحاد, مشددا على ضرورة منح الفرص للشباب بشكل دائم ومستمر كونه مستقبل الفريق.

و أخبر في هذا الصدد "تتمتع تشكيلة الرديف بلاعبين ذوي مواهب والذين أثبتوا قدرتهم على اللعب مع الاكابر. لذا يجب إعطاء الفرصة لهؤلاء الشبان وبطريقة مستمرة, لأن بعض الأسماء لها مستقبل كبير مع الفريق الاول وهذا أمر جد مفيد لنادي".

و تم تعيين غاريدو (54 سنة) مدربا جديدا للاتحاد يوم 18 أكتوبر الفارط, خلفا لعبد الحق بن شيخة, الذي استقال من منصبه.

و يمتلك المدرب الجديد للنادي العاصمي خبرة لا يستهان بها في التدريب في القارة الافريقية باعتبار أنه سبق له الاشراف على عدة أندية بارزة في القارة السمراء على غرار الاهلي المصري و النجم الساحلي و الوداد و الرجاء البيضاويين.

و بالإضافة الى التجربة التي يملكها على المستوى الافريقي , سبق للتقني الاسباني أن أشرف على أندية تنشط في البطولة الاسبانية منها فريق فالنسيا و فيياريال الذي قاده للدور النصف نهائي من الرابطة الاوروبية في 2011.