مبارزة/ كأس العالم للحسام /رجال-سيدات/ : مشاركة أكثر من 300 مبارز و مبارزة يمثلون 45 بلدا في مرحلة الجزائر

الجزائر- يشارك في مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة، إختصاص الحسام فئة الأكابر (رجال وسيدات/فردي-حسب الفرق)، 340 مبارزا من بينهم 155 من السيدات، يمثلون 45 بلدا، من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري بالقاعة البيضوية التابعة للمركب الأولمبي -محمد بوضياف- (الجزائر العاصمة)، حسبما كشف عنه مدير التنظيم سمير حمودي، يوم الثلاثاء.

و أوضح حمودي خلال ندوة صحفية نشطها بفندق "ماركير" بعين البنيان بالعاصمة أن الدورة ستعرف "مشاركة 340 مبارزا منهم 155 سيدة, يمثلون 45 بلدا على رأسهم منتخبات إيطاليا, الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان في مرحلة الجزائر لكأس العالم لاختصاص الحسام". و فيما يخص المنتخب الجزائري, سيشارك بـ22 رياضيا منهم 11 مبارزة, حسبما أفاد به نفس المسؤول. و أكد مدير التنظيم سمير حمودي, أن اللجنة المنظمة تهدف إلى تنظيم دورة تشرف الجزائر فضلا عن بعث المبارزة الجزائرية سيما على الصعيد العالمي, من خلال هذه المنافسة المقررة.

و أشار ذات المسؤول أن اللجنة تضع آخر اللمسات لتكون على أتم الجاهزية لاحتضان هذا الحدث مضيفا ان "الأمور التنظيمية تسير على ما يرام, القاعة جاهزة لاحتضان المنافسة و الوفود بدأت بالوصول إلى الجزائر. الجاهزية التنظيمية تقارب نسبة 90 بالمائة وإلى غاية تاريخ انطلاق المنافسة سنكون على أتم الجاهزية, حيث نسعى لوضع ضيوف الجزائر في أفضل الظروف".

و من بين النقاط التي يتضمنها دفتر الشروط, إيواء الرياضيين في فنادق راقية ذات أربع أو خمس نجوم, حيث أفاد حمودي أن "إقامة جميع المشاركين ستكون بكل من فندق الأوراسي, الماركير بعين البنيان و ليغاسي (راديسون سابقا) بحيدرة".

علما أن الوفد الياباني كان أول الواصلين الى الجزائر سهرة الأحد, يتقدمه بطلة العالم في نسخة ميلانو بإيطاليا, إيمورا ميساكي, شهر يوليو الفارط. و تعد ميساكي أول يابانية في التاريخ تفوز باللقب العالمي في سلاح الحسام.

من جانبها, أكدت المدربة الوطنية الرئيسية زهرة قمير, أن هذه الدورة "ستشكل فرصة مواتية للمنتخبين النسوي والرجالي للاحتكاك بالمستوى العالمي ودخول الجدولين 64 والـ32 من أجل حصد مزيد من النقاط في سبيل التأهل للألعاب الأولمبية باريس-2024. ولم الصعود فوق منصة التتويج من جانب المغتربات اللائي يتدربن في أحسن الظروف في الخارج بفضل المنحة التي استفدن منها خاصة الثنائي سوسن بوضياف و زهرة كحلي".

و معلوم أن الرباعي الجزائري : سوسن بوضياف, زهرة نورة كحلي, كوثر محمد-بلكبير وعبيق بونقاب (حسب الفرق) قد افتك تأشيرة التأهل الى أولمبياد باريس 2024.

و يشار أن هذه الدورة تدخل في إطار التصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية-2024 بباريس (فرنسا).

و حسب برنامج المنافسة, تجرى منافسات الفردي (ذكور- اناث) من 9 الى 11 نوفمبر, أما اليوم الرابع والأخير (12 نوفمبر) فسيخصص للمنافسات حسب الفرق وسيكون توقيت المباريات بداية من الساعة 30ر07 صباحا إلى غاية 00ر17 , وستجرى مراسم تسليم الميداليات في اليوم الثالث, حسب مدير التنظيم.

و لحسن سيرورة مرحلة الجزائر, عينت الهيئة الدولية مكتبا تقنيا يضم 33 عضوا, منهم مراقبين, 20 حكما دوليا ذوي شهادة "ماستر" في التحكيم, الذين سبق لهم الاشراف على مراحل كأس العالم وألعاب أولمبية سابقة.

و كانت الجزائر قد احتضنت إحدى مراحل كأس العالم للمبارزة (الحسام/رجال-سيدات) للسنة الماضية والتي جرت من 10 الى 13 نوفمبر بقاعة -حرشة حسان- بالجزائر العاصمة.