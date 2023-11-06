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البطولة الإفريقية للتايكواندو: المصارع هاني طبيب يحرز الميدالية البرونزية

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 20:05     الفئـة : رياضــة
البطولة الإفريقية للتايكواندو: المصارع هاني طبيب يحرز الميدالية البرونزية

الجزائر- إكتفى مصارع التايكواندو الجزائري هاني طبيب (أقل من 74 كلغ) بالميدالية البرونزية عقب إنسحابه من منازلة الدور نصف النهائي بسبب إصابة تعرض لها يوم الإثنين, في ختام منافسات البطولة الإفريقية التي إحتضنتها العاصمة الإيفوارية أبيدجان ( 5 و 6 نوفمبر الجاري)

و خلال هذه المواجهة الذي جمعته بالمصري رامي عيسى, خرج طبيب مصابا بعد ان كانت النتيجة تشير الى التعادل 1-1 ,علما انه بلغ هذا الدور, عقب  فوزه في الدور ربع النهائي على الايفواري كوام جون ايزشي بنتيجة 2-0 .

و في وقت سابق, اخفق مواطنه, إسلام  قطايفية (اقل من 78 كلغ) في بلوغ نصف نهائي البطولة, عقب خسارته امام المصنف الثاني في المسابقة, المغربي سفيان العصبي بنتيجة 0-2.

و عرفت منافسات اليوم الاول, امس الاحد, إقصاء ثلاثة مصارعين جزائريين وهم  شرف زهرة (+73 كلغ) التي خرجت في نزال ربع النهائي, عقب خسارتها امام المصنفة الثانية, الإيفوارية باتيلي استن كيت ب1-2 , ونفس الشيء بالنسبة لمواطنها ماسينيسا شرف (-80 كلغ) الذي انهزم ( 0-2) في نفس الدور على يد المصري عيسى السيف, المصنف الاول افريقيا و كذا سعد مرام (-49 كلغ) , بعد تعثرها امام المغربية سلمى مورينو (1-2).

و شارك المنتخب الجزائري للتايكواندو بخمسة مصارعين سعيا منهم "لافتكاك ميداليات", مثلما سبق وان أكده المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للاختصاص سليم عاشوري.

و تقام البطولة الافريقية للتايكواندو كل عامين ونظمت النسخة الاخيرة منها سنة 2022  بكيغالي (رواندا).

آخر تعديل على الإثنين, 06 نوفمبر 2023 20:31
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البطولة الإفريقية للتايكواندو: المصارع هاني طبيب يحرز الميدالية البرونزية
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 20:05     الفئـة : رياضــة   شارك

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