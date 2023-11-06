البطولة الإفريقية للتايكواندو: المصارع هاني طبيب يحرز الميدالية البرونزية

و خلال هذه المواجهة الذي جمعته بالمصري رامي عيسى, خرج طبيب مصابا بعد ان كانت النتيجة تشير الى التعادل 1-1 ,علما انه بلغ هذا الدور, عقب فوزه في الدور ربع النهائي على الايفواري كوام جون ايزشي بنتيجة 2-0 .
و في وقت سابق, اخفق مواطنه, إسلام قطايفية (اقل من 78 كلغ) في بلوغ نصف نهائي البطولة, عقب خسارته امام المصنف الثاني في المسابقة, المغربي سفيان العصبي بنتيجة 0-2.
و عرفت منافسات اليوم الاول, امس الاحد, إقصاء ثلاثة مصارعين جزائريين وهم شرف زهرة (+73 كلغ) التي خرجت في نزال ربع النهائي, عقب خسارتها امام المصنفة الثانية, الإيفوارية باتيلي استن كيت ب1-2 , ونفس الشيء بالنسبة لمواطنها ماسينيسا شرف (-80 كلغ) الذي انهزم ( 0-2) في نفس الدور على يد المصري عيسى السيف, المصنف الاول افريقيا و كذا سعد مرام (-49 كلغ) , بعد تعثرها امام المغربية سلمى مورينو (1-2).
و شارك المنتخب الجزائري للتايكواندو بخمسة مصارعين سعيا منهم "لافتكاك ميداليات", مثلما سبق وان أكده المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للاختصاص سليم عاشوري.
و تقام البطولة الافريقية للتايكواندو كل عامين ونظمت النسخة الاخيرة منها سنة 2022 بكيغالي (رواندا).