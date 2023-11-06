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دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم : إختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة المقابلات

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 18:38     الفئـة : رياضــة

 

تونس - اختار اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم طاقم تحكيم جزائري بقيادة يوسف بودربال للمشاركة في الدورة الخاصة بمنتخبات مواليد 2005-2006 المبرمجة في تونس من 11 الى 22 نوفمبر 2023 بمشاركة منتخبات تونس ومصر وليبيا والجزائر والمغرب.

و يتكون طاقم التحكيم الجزائري من يوسف بودربال (حكم رئيسي) بمساعدة كل من عبد القادر سيافة و انور غزلي.

يذكر ان دورة اتحاد شمال افريقيا ستقام على بطولة مصغرة سيتوج بلقبها المنتخب الذى يتصدر المنافسة عقب اجراء كل الجولات من المنافسة.

 

قائمة الحكام :

 

الإتحاد الجزائري لكرة القدم :

 

يوسف بودربال ( حكم ساحة ) و عبد القادر سيافة و أنور غزلي ( مساعدان )

 

 

الجامعة التونسية لكرة القدم :

 

خالد قويدر (حكم ساحة ) ويوسف قويدر و أحمد الذويوي ( مساعدان )

 

الإتحاد المصري لكرة القدم :

 

هشام أشرف أحمد ( حكم ساحة ) و محمد مجدي سليمان و محمد عاطف الزناري ( مساعدان )

 

الإتحاد المغربي لكرة القدم :

 

محمد الحويدري ( حكم ساحة ) وأمين دهان و ياسين الضميري ( مساعدان )

 

الإتحاد الليبي لكرة القدم :

 

مصطفى فتحي الدرسي ( حكم ساحة ) و محمد مصطفى التير و ناجي عبد السلام ( مساعدان ).

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دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم : إختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة المقابلات
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 18:38     الفئـة : رياضــة   شارك

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