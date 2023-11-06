دورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم : إختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة المقابلات

و يتكون طاقم التحكيم الجزائري من يوسف بودربال (حكم رئيسي) بمساعدة كل من عبد القادر سيافة و انور غزلي.
يذكر ان دورة اتحاد شمال افريقيا ستقام على بطولة مصغرة سيتوج بلقبها المنتخب الذى يتصدر المنافسة عقب اجراء كل الجولات من المنافسة.
قائمة الحكام :
الإتحاد الجزائري لكرة القدم :
يوسف بودربال ( حكم ساحة ) و عبد القادر سيافة و أنور غزلي ( مساعدان )
الجامعة التونسية لكرة القدم :
خالد قويدر (حكم ساحة ) ويوسف قويدر و أحمد الذويوي ( مساعدان )
الإتحاد المصري لكرة القدم :
هشام أشرف أحمد ( حكم ساحة ) و محمد مجدي سليمان و محمد عاطف الزناري ( مساعدان )
الإتحاد المغربي لكرة القدم :
محمد الحويدري ( حكم ساحة ) وأمين دهان و ياسين الضميري ( مساعدان )
الإتحاد الليبي لكرة القدم :
مصطفى فتحي الدرسي ( حكم ساحة ) و محمد مصطفى التير و ناجي عبد السلام ( مساعدان ).