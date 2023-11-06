البطولة الإفريقية للتايكواندو/الطبعة ال14/: تأهل المصارع الجزائري هاني طبيب إلى المربع الذهبي

و عبر البطل الجزائري, (اقل من 78 كلغ) الى نصف النهائي, عقب فوزه في الدور ربع النهائي على صاحب الارض والجمهور, الايفواري كوام جون ايزشي بنتيجة 2-0, حيث ضمن اول ميدالية للجزائر.
و قبلها تفوق طبيب - في اول لقاء له- على منافسه المالي سوقودوغو عصمان بالضربة القاضية رفقة مواطنه اسلام قطايفية (اقل من 78 كلغ) الذي تأهل هو الاخر إلى ربع النهائي, عقب فوزه في الدور الأول على نظيره الأنغولي بيرناردو جولينو بنتيجة 2-0 وسيدخل المنافسة لاحقا من اجل اقتطاع تذكرة الدور نصف النهائي الثانية.
و عرفت منافسات اليوم الاول, امس الاحد اقصاء ثلاثة مصارعين جزائريين وهم شرف زهرة (+73 كلغ) التي خرجت في نزال ربع النهائي, عقب خسارتها امام المصنفة الثانية, الإيفوارية باتيلي استن كيت ب1-2 , ونفس الشيء بالنسبة لمواطنها ماسينيسا شرف (-80 كلغ) الذي انهزم ( 0-2) في نفس الدور على يد المصري عيسى السيف, المصنف الاول افريقيا و كذا سعد مرام (-49 كلغ), بعد تعثرها امام المغربية سلمى مورينو (1-2).
و تقام البطولة الافريقي للتايكواندو كل عامين ونظمت النسخة الاخيرة منها سنة 2022 بكيغالي (رواندا).