Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البطولة الإفريقية للتايكواندو/الطبعة ال14/: تأهل المصارع الجزائري هاني طبيب إلى المربع الذهبي

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 18:35     الفئـة : رياضــة

الجزائر - تأهل مصارع التايكواندو الجزائري، هاني طبيب، يوم الإثنين الى الدور نصف نهائي البطولة الإفريقية المتواصلة (اليوم الثاني) فعالياتها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان (5 و 6 نوفمبر الجاري).

و عبر البطل الجزائري, (اقل من 78 كلغ) الى نصف النهائي, عقب فوزه في الدور ربع النهائي على صاحب الارض والجمهور, الايفواري كوام جون ايزشي بنتيجة 2-0, حيث ضمن اول ميدالية للجزائر.

و قبلها تفوق  طبيب - في اول لقاء له- على منافسه المالي سوقودوغو عصمان بالضربة القاضية رفقة مواطنه اسلام  قطايفية (اقل من 78 كلغ) الذي تأهل هو الاخر إلى ربع النهائي, عقب فوزه في الدور الأول على نظيره الأنغولي بيرناردو جولينو بنتيجة 2-0 وسيدخل المنافسة لاحقا من اجل اقتطاع تذكرة الدور نصف النهائي الثانية.

و عرفت منافسات اليوم الاول, امس الاحد اقصاء ثلاثة مصارعين جزائريين وهم  شرف زهرة (+73 كلغ) التي خرجت في نزال ربع النهائي, عقب خسارتها امام المصنفة الثانية, الإيفوارية باتيلي استن كيت ب1-2 , ونفس الشيء بالنسبة لمواطنها ماسينيسا شرف (-80 كلغ) الذي انهزم ( 0-2) في نفس الدور على يد المصري عيسى السيف, المصنف الاول افريقيا و كذا سعد مرام (-49 كلغ), بعد تعثرها امام المغربية سلمى مورينو (1-2).

و تقام البطولة الافريقي للتايكواندو كل عامين ونظمت النسخة الاخيرة منها سنة 2022  بكيغالي (رواندا).

آخر تعديل على الإثنين, 06 نوفمبر 2023 19:08
كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الإفريقية للتايكواندو/الطبعة ال14/: تأهل المصارع الجزائري هاني طبيب إلى المربع الذهبي
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 18:35     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

23.11.06

العدوان على غزة: تقديم شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس المقبل

23.11.06

الرئيس عباس يحذر من خطورة تواصل الإعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني

23.11.06

البطولة الإفريقية للتايكواندو: المصارع هاني طبيب يحرز الميدالية البرونزية

23.11.06

المجلس الشعبي الوطني : عرض مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية غدا

23.11.06

الرئيس الأول للمحكمة العليا يؤكد أهمية تكريس أخلقة العمل القضائي

23.11.06

انعقاد الدورة ال6 للمشاورات السياسية الجزائرية-الكورية الجنوبية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.11.01

الجمعية الوطنية للتبادل بين الشباب تنظم بالجزائر العاصمة وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

23.11.01

رئيس الجمهورية يصل إلى قصر الشعب للإشراف على إحياء الذكرى ال69 لإندلاع الثورة التحريرية

23.11.01

وزير المجاهدين يؤكد على أهمية الرقمنة في كتابة التاريخ والتعريف به

23.11.01

ثورة نوفمبر المجيدة شكلت نموذجا فريدا من نوعه احتذت به باقي الثورات التي ارادت التحرر

23.11.01

رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مستشفى الأم والطفل ببني مسوس

23.11.01

رئيس الجمهورية يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة