الكرات الحديدية : المرحلة الولائية لكأس الجزائر في اللعب الثلاثي أكابر يوم الجمعة المقبل بوهران

و ستعرف هذه التظاهرة الرياضية المنظمة من طرف النادي الهاوي "الحدائق" لوادي تليلات للكرات الحديدية بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضات الكروية ومديرية الشباب والرياضة مشاركة 288 لاعب يمثلون 22 ناديا من ولاية وهران.
و ستجرى المنافسة على شكل مجموعات من أربعة فرق يتأهل من خلالها الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الأدوار النهائية من أجل الظفر بتأشيرة التأهل إلى المرحلة النهائية لكأس الجزائر المقررة يومي 17 و 18 نوفمبر ببلدية قايس بولاية خنشلة.
و قبل انطلاق المنافسة ستقام دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.