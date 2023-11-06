الحمل بالقوة : البطل العالمي محمد ميصابيح يحظى بالتكريم بسيدي بلعباس

و أوضحت مديرية الشباب والرياضة لولاية سيدي بلعباس اليوم الاثنين بأن الوالي سمير شيباني قام أمس بتكريم ميصابيح محمد حيث ناب عن الأخير شقيقه زهير مستشار في الرياضة.
و أضاف نفس المصدر بأن مدير الشباب والرياضة للولاية غربي بدر الدين زار بعدها البطل العالمي في منزله العائلي ''للاطمئنان عن صحته ورفع معنوياته و كذا معرفة طبيعة الإصابة التي يعاني منها والإجراءات الطبية التي سيقوم بها و ذلك بغية مساعدته للعلاج منها أملا في العودة سريعا إلى المنافسة''.
يذكر أنه إلى جانب محمد ميصابيح، كانت الجزائر ممثلة في البطولة العالمية الأخيرة للحمل بالقوة بزميله أمين بوعافية الذي نال اللقب العالمي في صنفي الأكابر والأساتذة بعدما حصد ما لا يقل عن ثماني ميداليات ذهبية.