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الحمل بالقوة : البطل العالمي محمد ميصابيح يحظى بالتكريم بسيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 17:13     الفئـة : رياضــة

وهران - حظي البطل العالمي الجزائري في رياضة الحمل بالقوة محمد ميصابيح بتكريم من طرف والي سيدي بلعباس تزامنا مع تعهد المديرية الولائية للشباب والرياضة بمساعدته على العلاج من الإصابة التي تلقاها في البطولة العالمية الأخيرة التي جرت نهاية أكتوبر المنصرم بالولايات المتحدة الأمريكية والتي حصد خلالها ميداليتين ذهبيتين.

و أوضحت مديرية الشباب والرياضة لولاية سيدي بلعباس اليوم الاثنين بأن الوالي سمير شيباني قام أمس بتكريم ميصابيح محمد حيث ناب عن الأخير شقيقه زهير مستشار في الرياضة.

و أضاف نفس المصدر بأن مدير الشباب والرياضة للولاية غربي بدر الدين زار بعدها البطل العالمي في منزله العائلي ''للاطمئنان عن صحته ورفع معنوياته و كذا معرفة طبيعة الإصابة التي يعاني منها والإجراءات الطبية التي سيقوم بها و ذلك بغية مساعدته للعلاج منها أملا في العودة سريعا إلى المنافسة''.

يذكر أنه إلى جانب محمد ميصابيح، كانت الجزائر ممثلة في البطولة العالمية الأخيرة للحمل بالقوة بزميله أمين بوعافية الذي نال اللقب العالمي في صنفي الأكابر والأساتذة بعدما حصد ما لا يقل عن ثماني ميداليات ذهبية.

آخر تعديل على الإثنين, 06 نوفمبر 2023 18:23
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الحمل بالقوة : البطل العالمي محمد ميصابيح يحظى بالتكريم بسيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 17:13     الفئـة : رياضــة   شارك

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