نصف ماراطون ''الجزائر الجديدة'' : إقامة النسخة الثانية في ديسمبر المقبل بوهران

و كان مقررا أن يقام الحدث، الذي ينظمه النادي الرياضي الهاوي "ماراطون وهران" بالتعاون مع الرابطة المحلية لألعاب القوى يوم الجمعة المقبل، لكن تم تأجيله إلى التاريخ المذكور، وفق ما صرح به لوأج رئيس النادي محمد عبايدية.
كما أوضح أن "هذا التأجيل أملته رغبة السلطات المحلية في إدراج الحدث ضمن برنامج إحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1961".
وأضاف نفس المتحدث أنه نتيجة لذلك سيتم تمديد التسجيلات للسباقين المقررين بالمناسبة على مسافتي 5 و21 كلم، علما أنه تم تسجيل إلى حد الآن ما لا يقل عن 700 مشارك من كافة الفئات العمرية وفي الصنفين ذكور وإناث.
للإشارة فإن التظاهرة مفتوحة للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما، مثلما كان الحال عليه خلال النسخة الأولى من هذه المنافسة التي أقيمت العام الماضي بوهران أيضا ضمن احتفالات ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة.