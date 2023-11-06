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دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة: مانع راض عن التربص الأول لـ"الخضر"

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 08:17     الفئـة : رياضــة
دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة: مانع راض عن التربص الأول لـ&quot;الخضر&quot;

الجزائر - عبر مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة لكرة القدم، يسين مانع، عن رضاه حول تربص "الخضر" تحسبا لدورة اتحاد شمال افريقيا للفئة العمرية، المقررة بتونس في الفترة الممتدة من 11 الى 22 نوفمبر الجاري، حسبما أفادت به الاتحادية الجزائرية (فاف).

وأوضح مانع لموقع الفيدرالية أن "هذا التربص كان ناجحا، حيث سمح بتكوين منتخب تنافسي للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا (لوناف)، و كان علينا الجمع بين العمل الانتقائي و العمل التحضيري حتى نتمكن من اختيار أفضل العناصر وذلك بعد إجراء المباريات التطبيقية".

وبعدما تم تعيينه على رأس منتخب أقل من 20 سنة يوم 18 أكتوبر الفارط، خلفا لمحمد لاسات، تولى مانع شؤون هذا التربص الاول الذي جرى بالمركز الفني الوطني في سيدي موسى وبالملعب البلدي في براقي، بمشاركة 32 لاعبا من المولودين ما بين 2005-2006، من اندية محلية.

وسمحت اللقاءات الودية الثلاثة امام امل الاربعاء، نجم بن عكنون و رائد القبة، للطاقم الفني بتقييم مستوى اللاعبين.

وأعرب المدرب مانع عن اهتمامه ببطولة اتحاد شمال إفريقيا لأنها ستسمح للمنتخب الوطني  بالتعرف على منتخبات وطنية من المحتمل مواجهتها في منافسات رسمية قادمة، وفق الموقع الرسمي للاتحادية.

هذا وسيتم برمجة تربص ثاني بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ابتداء من 9 نوفمبر الجاري و الذي سيعرف استدعاء 14 لاعبا من البطولة المحلية و ثمانية آخرين من بطولات أجنبية قبل التنقل إلى تونس يوم 11 نوفمبر.

ويستهل المنتخب الجزائري دورة اتحاد شمال إفريقيا التي تقام في شكل بطولة مصغرة، بمواجهة المنتخب التونسي يوم الاثنين 13 نوفمبر قبل ملاقاة المغرب يوم الأربعاء 15 نوفمبر ثم مصر يوم الجمعة 17 نوفمبر قبل رفع التحدي أمام ليبيا في المقابلة الأخيرة يوم الأحد 19 نوفمبر المقبل.

وسيتوج بلقب الدورة صاحب المركز الأول عقب الجولة الخامسة والأخيرة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة: مانع راض عن التربص الأول لـ"الخضر"
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 نوفمبر 2023 08:17     الفئـة : رياضــة   شارك

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