جيدو/ الجائزة الكبرى ببيرث : الجزائر بثلاثة مصارعين في موعد أستراليا

الجزائر - يشارك ثلاثة مصارعين جزائريين، في منافسة الجائزة الكبرى للجيدو بمدينة بيرث الأسترالية المقررة يومي 10 و 11 نوفمبر، من أجل حصد نقاط إضافية تأهلهم إلى أولمبياد باريس-2024، حسبما علم من الإتحادية الجزائرية للإختصاص.

و يتعلق الامر, بأمينة بلقاضي (-63 كلغ), دريس مسعود رضوان (-73 كلغ) ومصطفى ياسر بوعمار (-100كلغ) "الذين اقتطعوا بنسبة كبيرة التذكرة الاولمبية ويحوزون على ترتيب أولمبي لابأس به", حسبما أكده مدير الفرق الوطنية بالهيئة الفديرالية, عبد النور قريوة. و اوضح التقني الجزائري في تصريح ل"واج" قائلا: " الثلاثي أمينة بلقاضي, دريس مسعود رضوان ومصطفى ياسر بوعمار, يشاركون في منافسات الجائزة الكبرى بمدينة بيرث الاسترالية من اجل حصد نقاط (ميدالية ذهبية تساوي 700 نقطة) وتحقيق المبتغى وهو حضور العرس الاولمبي بباريس في الصائفة المقبلة".

و تعد محطة الجائزة الكبرى لاستراليا, يضيف قريوة, "احد المواعيد الدولية الهامة المدرجة في برنامج الفرق الوطنية. ومازال هناك ما بين 8 الى 10 دورات دولية تمنح نقاط اخرى مؤهلة الى اولمبياد باريس-2024, فيما تختم دورة منغوليا المقررة شهر يونيو المقبل منافسات العناصر الوطنية الطامحة الى جمع النقاط الاولمبية".

و من المقرر ان يتوجه ثلاثي الوطني للجيدو عقب موعد استراليا الى دولة طوكيو (اليابان) لدخول معسكر تحضيري لمدة شهر من 13 إلى 28 نوفمبر, على ان يتبع بمشاركة هؤلاء في مسابقة "غراند سلام" الدولية يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل بنفس البلد.

و يشرف على تدريب المصارعين الجزائريين الثنائي, مزيان دحماني (رجال) ومحمد قارة سداري ( سيدات).

و سيعرف موعد أستراليا حضور مسجل لـ361 مصارعا منهم 157 سيدة يمثلون لـ69 دولة.