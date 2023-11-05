ذوي الإحتياجات الخاصة-الحمل بالقوة / كأس العالم-2023 : تأهل الجزائرية سميرة قريوة

القاهرة - تأهلت الرباعة الجزائرية للحمل بالقوة لذوي الإحتياجات الخاصة، سميرة قريوة، صاحبة ميداليتين ذهبيتين في منافسات كأس العالم لهذا النوع من الرياضة (رجال وسيدات)، التي ستختتم يوم الأحد بالقاهرة، إلى الألعاب البرالمبية بباريس-2024، حسبما علم من المدرب الوطني صلاح الدين بن عطة.

و أوضح المدرب الوطني لوأج, قائلا: "بالفعل, تأهلت بطلتنا سميرة قريوة للألعاب البرالمبية-2024 بباريس. لقد تألقت في منافسات كأس العالم بحصولها على ذهبيتين في وزن أقل من 45 كلغ".

في موعد القاهرة, أحرزت قريوة على ذهبية أولى لأحسن المحاولات بدفع حمولة (93 كلغ) قبل أن تفشل في رفع حمولة 96 كلغ في المحاولة الثالثة. كما افتكت الذهبية الثانية بمجموع المحاولات بحمولة قدرها 183 كلغ.

و أضاف صلاح الدين بن عطة قائلا : "تعتبر قريوة الرباعة الجزائرية الثالثة في اختصاص الحمل بالقوة التي تتأهل لموعد باريس البرالمبي, بعد تأشيرتي حسين بالطير (أقل من 65 كلغ) و حاج علي محمد أمين (أقل من 88 كلغ) اللذين ضمنا تأهلهما خلال بطولة العالم المنصرمة التي جرت في أغسطس الماضي بدبي, في انتظار إمكانية تأهل رباعين آخرين مستقبلا".

و في انتظار تحقيق هذا الهدف, تألقت رياضة الحمل بالقوة الجزائرية خلال موعد القاهرة بحصدها لعشر ميداليات (6 ذهبيات, 3 فضيات و برونزية واحدة).

و جاءت الميداليات الأخرى عن طريق حسين بالطير (أقل من 65 كلغ) بحمولة قدرها 190 كلغ في المحاولة الأولى وميدالية فضية في المجموع بعد فشله في رفع حولتي 195 كلغ و 200 كلغ.

و عادت فضية ذات الوزن للمصري على موندي أحمد (120 كلغ) الذي نال بالمقابل ذهبية المجموع (330 كلغ) التي سجلها في محاولاته الثلاث. و نال الميداليتين البرونزيتين الناميبي كاميني كابوما (75 كلغ).

من جهته, نال الرباع حاج احمد بيور (أقل من 49 كلغ) ذهبية أحسن محاولة (145 كلغ) و برونزية في المجموع (285 كلغ). وتوج المصري مشرفي سواميل بالفضية بمحاولة(140 كلغ) ثم ذهبية المجموع (405 كلغ). كما حصل مواطنه المصري قدافي هودر برونزية أحسن محاولة (125 كلغ) و فضية المجموع (360 كلغ).

أما الجزائري الآخر, حاج علي محمد الامين (اقل من 88 كلغ), ففاز بذهبية مجموع الحمولات (634 كلغ) و فضية أحسن محاولة (217 كلغ).

و كانت الذهبية الجزائرية الأخيرة من نصيب نصيرة ميرار (اقل من 79 كلغ) بحمولة قدرها (127 كلغ) لأحسن محاولة, وميدالية فضية في المجموع.

و نال الميدالية البرونزية الجزائرية الوحيدة الرباع أيمن خوجة (أقل من 59 كلغ) الذي رفع حمولة قدرها 155 كلغ, قبل أن يخفق في رفع 160 كلغ بعد محاولتين.

و عادت ذهبية أحسن محاولة لهذا الوزن, للمصري محمد المنياوي (190 كلغ) الذي نال أيضا فضية المجموع (375 كلغ) متقدما مواطنه حسام الغفاري الذي توج بذهبية المجموع (495 كلغ) وفضية أحسن محاولة (170 كلغ).

و ستكون المواعيد الدولية القادمة حاسمة لبقية ممثلي الجزائر الذين لم يضمنوا بعد تأهلهم. وتتمثل تلك المواعيد في الألعاب العالمية بتايلندا (ديسمبر) وكأس العالم بفزاع بالامارات العربية المتحدة (فبراير 2024) و الجائزة الكبرى بمانشستر (يونيو).

و في موعد القاهرة, شاركت الجزائر بستة رباعين جزائريين, منهم سيدتين, في منافسة مؤهلة للألعاب البارالمبية بباريس- 2024. ويسمح موعد مصر للرياضيين بجمع نقاط إضافية في تصنيف البرالمبي بهدف التأهل إلى أولمبياد باريس-2024.