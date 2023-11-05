كرة القدم/ كأس الجزائر للشباب: الاتحادية تسطر برنامجا جديدا خاصا بالأدوار الجهوية

الجزائر - حددت لجنة تنظيم كأس الجزائر على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), برنامجا جديدا خاصا بمباريات الأدوار الجهوية من منافسة الكأس لدى الفئات الشبانية, عقب قرار توقيف المنافسات الكروية وفترة الامتحانات و العطل المدرسية, حسب ما افادت به اليوم الاحد الهيئة الكروية .

وكشف الموقع الرسمي للفاف, " عن قيام لجنة منافسة تنظيم كأس الجزائر, بتعديل برنامج مباريات الأدوار الجهوية لدى الفئات الشبانية بعد فترة توقف المنافسة وأن هذا الإجراء جاء تماشيا مع فترة الامتحانات, والعطل المدرسية".

ويأتي هذا القرار وفق المنشور الموجه للرابطات الجهوية بتاريخ 10 اكتوبر 2023 والمتعلق بمنافسة كاس الجزائر للفئات الشابة (اقل من 15 ,17, 19 سنة) لموسم 2023- 2024.

واوضح ذات البيان ان اللجنة المنظمة لمنافسة كاس الجزائر قد سمحت للرابطات الجهوية بتنظيم جولة اضافية في حال استدعى الامر ذلك, من اجل بلوغ العدد المحدد وفق ما نص عليه المنشور.

وفيما يلي البرنامج الجديد لكاس الجزائر للشباب :

-- الدور الجهوي الاول (فرق الرابطات الجهوية و الولائية :

- الجمعة والسبت 10 و11 نوفمبر او الجمعة و السبت 17 و 18 نوفمبر .

-- الدور الجهوي الثاني (أندية الرابطات الجهوية و الولائية):

- الجمعة والسبت 8 و9 ديسمبر

- الدور الجهوي الثالث (دخول اندية ما بين الجهات المنافسة)

- الخميس و السبت 21 و22 ديسمبر

-- الدور الجهوي الرابع (دخول اندية الرابطات الاولى و الثانية المنافسة)

- الجمعة السبت 29 و 30 ديسمبر.

-- الدور الجهوي الخامس :

- الاربعاء و الخميس 3 و4 يناير 2024 .