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احتياجات خاصة - الحمل بالقوة / كاس العالم-2023 : الجزائر تحرز 10 ميداليات منها 6 ذهبيات 

  أدرج يـوم : السبت, 04 نوفمبر 2023 19:21     الفئـة : رياضــة

القاهرة - أحرز رباعو المنتخب الوطني الجزائري  10 ميداليات ( 6 ذهبيات, 3 فضيات وبرونزية واحدة) عقب اليوم الثاني من منافسات كأس العالم للحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة (رجال وسيدات) , الجارية فعالياتها بالقاهرة من 3 الى 5 نوفمبر الجاري.وتوج بالذهب كل من  سميرة قريوة (45 كلغ) (ذهبيتان) , ونصيرة ميرار (اقل من 79 كلغ) و حسين  بالطير ( 65 كلغ) و حاج احمد بايور ( 49 كلغ) و حاج علي محمد الامين (اقل من 88  كلغ).

اما الميداليات الفضية الجزائرية فكانت بواسطة كل من نصيرة ميرار (اقل من 79 كلغ) والحاج علي محمد الامين (اقل من 88  كلغ) و حسين بالطير  (65 كلغ) فيما نالت الميداليات البرونزية كل من  بايور حاج احمد (49 كلغ) .

يذكر ان الجزائر شاركت ستة رباعين جزائريين, منهم سيدتان, في رياضة الحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة, في منافسات كأس العالم (رجال وسيدات) للاختصاص , المؤهلة للألعاب البرالمبية بباريس- 2024 .

ويسمح موعد القاهرة الذي يشارك فيه 70 رياضيا ورياضية من 12 دولة , منها الجزائر ب 6 رباعين , للرياضيين بجمع نقاط إضافية في تصنيف البرالمبي بهدف التأهل إلى أولمبياد باريس-2024.

 

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احتياجات خاصة - الحمل بالقوة / كاس العالم-2023 : الجزائر تحرز 10 ميداليات منها 6 ذهبيات 
  أدرج يـوم : السبت, 04 نوفمبر 2023 19:21     الفئـة : رياضــة   شارك

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