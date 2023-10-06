احتياجات خاصة - الحمل بالقوة / كاس العالم-2023 : الجزائر تحرز 10 ميداليات منها 6 ذهبيات 

القاهرة - أحرز رباعو المنتخب الوطني الجزائري 10 ميداليات ( 6 ذهبيات, 3 فضيات وبرونزية واحدة) عقب اليوم الثاني من منافسات كأس العالم للحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة (رجال وسيدات) , الجارية فعالياتها بالقاهرة من 3 الى 5 نوفمبر الجاري.وتوج بالذهب كل من سميرة قريوة (45 كلغ) (ذهبيتان) , ونصيرة ميرار (اقل من 79 كلغ) و حسين بالطير ( 65 كلغ) و حاج احمد بايور ( 49 كلغ) و حاج علي محمد الامين (اقل من 88 كلغ).

اما الميداليات الفضية الجزائرية فكانت بواسطة كل من نصيرة ميرار (اقل من 79 كلغ) والحاج علي محمد الامين (اقل من 88 كلغ) و حسين بالطير (65 كلغ) فيما نالت الميداليات البرونزية كل من بايور حاج احمد (49 كلغ) .

يذكر ان الجزائر شاركت ستة رباعين جزائريين, منهم سيدتان, في رياضة الحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة, في منافسات كأس العالم (رجال وسيدات) للاختصاص , المؤهلة للألعاب البرالمبية بباريس- 2024 .

ويسمح موعد القاهرة الذي يشارك فيه 70 رياضيا ورياضية من 12 دولة , منها الجزائر ب 6 رباعين , للرياضيين بجمع نقاط إضافية في تصنيف البرالمبي بهدف التأهل إلى أولمبياد باريس-2024.