مبارزة/ كأس العالم للحسام (رجال-سيدات): "هدفنا تنظيم دورة تشرف صورة الجزائر على الصعيد العالمي"

الجزائر - أكد مدير تنظيم مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة, اختصاص الحسام فئة الأكابر (رجال وسيدات/فردي -حسب الفرق), سمير حمودي, اليوم السبت بالجزائر, أن اللجنة المنظمة تهدف الى تنظيم دورة تشرف الجزائر فضلا عن بعث المبارزة الجزائرية سيما على الصعيد العالمي, من خلال هذه المنافسة المقررة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري بالقاعة البيضوية التابعة للمركب الاولمبي -محمد بوضياف- (الجزائر العاصمة).

وصرح حمودي لـ"واج" عقب اجتماع له مع الأطراف المعنية بهذه الدورة, بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, قائلا "هدفنا تنظيم دورة تشرف الجزائر واعادة احياء المبارزة الجزائرية سيما على الصعيد العالمي, من خلال الاستجابة الى دفتر الشروط".

وأكد المسؤول أن اللجنة تضع آخر اللمسات لتكون على أتم الجاهزية لاحتضان هذا الحدث.

وأضاف "يمكننا القول بأننا جاهزون بنسبة 80 بالمائة, وإلى غاية تاريخ انطلاق المنافسة سنكون على أتم الجاهزية, حيث تطرقنا خلال هذا الاجتماع لكل المسائل لوضع ضيوف الجزائر في أفضل الظروف, إضافة الى التركيز على تغطية شاملة لوسائل الاعلام الوطنية لهذا الحدث, فيما تبقى بعض الترتيبات حول الجانب السياحي كون هذه المنافسة تمثل فرصة للتعريف بالجزائر".

ومن بين النقاط التي يتضمنها دفتر الشروط, إيواء الرياضيين في فنادق راقية ذات أربع أو خمس نجوم, حيث أفاد حمودي أن "إقامة جميع المشاركين ستكون بكل من فندق الأوراسي, الماركير بعين البنيان و ليغاسي (راديسون سابقا) بحيدرة" علما أن الوفد الياباني سيكون أول الواصلين الى الجزائر سهرة غد الأحد, وفق ذات المصدر.

كما أكد ذات المسؤول أن هذه الدورة "ستشكل فرصة مواتية للمنتخب النسوي للاحتكاك بالمستوى العالمي".

ومعلوم أن الرباعي الجزائري : سوسن بوضياف, زهرة نورة كحلي, كوثر محمد-بلكبير وعبيق بونقاب (حسب الفرق) قد افتك تأشيرة التأهل الى أولمبياد باريس 2024.

وسيتم تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 7 نوفمبر على (00ر11) بفندق "الماركير" بعين البنيان (العاصمة) للإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين.

وأفاد "الى حد الان وصلنا الى 500 فرد بين رياضيين ومدربين وطاقم صحي ورسميين, يمثلون 45 بلدا. وسيتم ضبط القائمة سهرة الاثنين, عشية الندوة الصحفية. وستشارك الجزائر بـ22 رياضي نصفهم من الاناث".

وحضر هذا الاجتماع ممثلون عن الامن الوطني, الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي, بالاضافة الي ممثلين عن وزارة الصحة, وزارة السياحة, وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ووسائل الاعلام, والذين تطرقوا الى مختلف الأمور التنظيمية لإنجاح هذا الحدث سيما وأنه عالمي.

ويشار أن هذه الدورة تدخل في إطار التصفيات المؤهلة الى الالعاب الاولمبية-2024 بباريس الفرنسية.

وحسب برنامج المنافسة, تجرى منافسات الفردي (ذكور-اناث) من 9 الى 11 نوفمبر, أما اليوم الرابع والاخير (12 نوفمبر) فسيخصص لمقابلات حسب الفرق.

ولحسن سيرورة مرحلة الجزائر, عينت الهيئة الدولية مكتبا تقنيا يضم 33 عضوا, منهم مراقبين, 20 حكما دوليا ذوي شهادة "ماستر" في التحكيم, الذين سبق لهم الاشراف على مراحل كأس العالم وألعاب أولمبية سابقة.

وكانت الجزائر قد احتضنت إحدى مراحل كأس العالم للمبارزة (الحسام/رجال-سيدات) للسنة الماضية والتي جرت من 10 الى 13 نوفمبر بقاعة -حرشة حسان- بالجزائر العاصمة.