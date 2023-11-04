كرة اليد/تحضيرات بطولة إفريقيا للأمم-2024: فوز المنتخب الجزائري على نظيره السعودي وديا (27-23)

الرياض - حقق المنتخب الجزائري لكرة اليد للأكابر (رجال) فوزه الثاني على نظيره السعودي بنتيجة (27-23) في مباراة ودية ثانية جمعت بينهما اليوم السبت بالخبر (السعودية)و كان السباعي الجزائري قد فاز في مباراته الودية الأولى التي جرت يوم الخميس بنتيجة (25-19).

و تندرج المباراتان في إطار استعدادات المنتخب الجزائري للمشاركة في النسخة السادسة والعشرين لبطولة إفريقيا للأمم بمصر-2024 (19-28 يناير) والمؤهلة لأولمبياد باريس-2024.

و قبل تنقله إلى العربية السعودية, أجرى اللاعبون تربصا دام ثلاثة أيام بالجزائر العاصمة تحت إشراف الناخب الوطني صالح بوشكريو الذي استدعى 17 لاعبا من البطولة المحلية و الناشطين خارج الوطن.

وسبق للتشكيلة الوطنية أن خاضت تربصا تحضيريا بالدوحة (قطر) في شهر سبتمبر سجلت خلالها هزيمتين أمام المنتخب القطري (20-32) و (18-26).

و كانت آخر منافسة رسمية للخضر, في الألعاب العربية 2023 (5-15 يوليو) حصلوا خلالها على ميدالية برونزية بعد فوزهم على العراق (31-29) بعد الوقت الإضافي.

للتذكير, سيمثل المنتخب المتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا-2024 القارة السمراء في دورة كرة اليد للألعاب الأولمبية باريس-2024 .

و ستجرى عملية القرعة يوم 15 نوفمبر بالقاهرة.