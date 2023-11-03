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احتياجات خاصة - الحمل بالقوة (كاس العالم-2023): الجزائري حسين بالطير يتوج بالميدالية الذهبية بالقاهرة

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نوفمبر 2023 19:00     الفئـة : رياضــة
احتياجات خاصة - الحمل بالقوة (كاس العالم-2023): الجزائري حسين بالطير يتوج بالميدالية الذهبية بالقاهرة

القاهرة - توج الدولي الجزائري حسين بالطير بالميدالية الذهبية لرياضة الحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن منافسات كأس العالم (رجال وسيدات) الجارية اليوم الجمعة بالقاهرة (مصر)، التي يشارك فيها 70 رياضيا ورياضية من 12 دولة منها الجزائر بستة رياضيين، حسبما علمت "وأج" من مدربه محمد-صالح الدين بن عطة.

وفي تخصصه أقل من 65 كلغ، نجح بالطير في دفع حمولة 190 كلغ في محاولته الاولى، ليتوج باللقب أمام المصري أحمد عبد العظيم مندي (120 كلغ) و الناميبي كامينيا كابوما (75 كلغ).

وعجز صاحب برونزية طوكيو-2022 في دفع حمولة 195 كلغ (محاولة ثانية) و 200 كلغ (في الثالثة) في مسابقة ضعيفة من حيث عدد المتنافسين.

وكان حسين بالطير قد اقتطع تأشيرة المشاركة في الدورة المقبلة للألعاب الأولمبية باريس-2024، من خلال ترتيبه بعد مشاركته في البطولة العالمية بدبي منذ أكثر من شهر والتي نال فيها الصف الرابع بحمولة 198كلغ في محاولة ثالثة.

ويسمح موعد القاهرة للرياضيين بجمع نقاط إضافية في تصنيف البرالمبي بهدف التأهل إلى أولمبياد باريس-2024.

ويشارك ثلاث رباعين جزائريين آخرين في منافسات اليوم الجمعة ويتعلق الأمر بكل من حاج علي محمد (-88 كلغ)، خوجة أيمن (-59 كلغ)، نصيرة مرار (-79 كلغ)، في حين ستشهد منافسات يوم غد السبت دخول المنافسة الثنائي الجزائري سميرة قريوة (-45 كلغ) و بيور حاج أحمد (-49 كلغ) من أجل التنافس على الصعود فوق منصة التتويج.

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احتياجات خاصة - الحمل بالقوة (كاس العالم-2023): الجزائري حسين بالطير يتوج بالميدالية الذهبية بالقاهرة
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نوفمبر 2023 19:00     الفئـة : رياضــة   شارك

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