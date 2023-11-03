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البطولة الإفريقية للتايكواندو: المنتخب الجزائري بخمسة مصارعين من اجل افتكاك ميداليات في موعد كوت ديفوار

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نوفمبر 2023 16:37     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يشارك خمسة مصارعين جزائريين في منافسات الطبعة ال14 للبطولة الإفريقية للتايكواندو المقررة ، يومي 5 و6  نوفمبر الجاري بأبيدجان ( كوت ديفوار)، بهدف افتكاك ميداليات، مثلما أكده المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للاختصاص سليم عاشوري.

وأوضح عاشوري في تصريح ل"وأج": " الجزائر ستكون ممثلة بخمسة مصارعين في البطولة الإفريقية للتايكواندو، يومي 5 و6 نوفمبر، بهدف إحراز ميداليات.

قمنا باختيار أحسن  العناصر الجاهزة في المنتخب الوطني والتي نتوسم فيها إهداءنا ميداليات".

وأضاف: " نتوقع أن تكون المنافسة قوية ، بتواجد مصارعين متميزين من مصر ،تونس والمغرب ،لكننا من جهتنا سنبذل قصارى جهودنا لافتكاك ميداليات"، مشيرا إلى أن نقاط هذه البطولة مهمة ومؤهلة الى الألعاب الاولمبية بباريس-2024".

وقبل هذه المنافسة شارك المنتخب الوطني للتايكواندو في الدورة الدولية المفتوحة- ج1  للاختصاص (21-23 اكتوبر) بقطر، بهدف حصد نقاط مؤهلة الى الموعد الاولمبي.

وعن عدد المصارعين الذين لديهم حظوظ  التأهل الى الموعد الاولمبي، قال المدير الفني الوطني أن "المخضرم" إسلام قطفاية ، بإمكانه التواجد في هذا الاستحقاق الرياضي الدولي ، شريطة ان يتحصل على المرتبة الأولى او الثانية في الدورة  التأهيلية المفتوحة التي ستقام شهر فبراير المقبل بدكار (السنغال).

وتأسف التقني الجزائري ، لغياب عناصر المنتخب الوطني للتايكواندو عن معظم الدورات الدولية المفتوحة ( حوالي 20 دورة دولية في السنة) لجمع النقاط وتحسين الترتيب العالمي ، على غرار "ما يفعله جيراننا في تونس، المغرب ومصر حيث تزخر منتخباتهم برياضيين ذوي مستوى فني عالي ، كما انه في رصيدهم نقاط مهمة". 

وقال عاشوري في هذا الشأن ، "محدودية الامكانيات المادية  لا تسمح للمنتخبات الوطنية للتايكواندو ( اشبال، اواسط واكابر) بالمشاركة في كل الدورات الدولية المفتوحة وحضورنا في هذه المنافسات يبقى رهين الإمكانيات التي تتوفر عليها الاتحادية الجزائرية للتايكواندو".

وتقام البطولة الافريقية للتايكواندو كل عامين ونظمت النسخة الاخيرة منها سنة 2022  بكيغالي ( رواندا)، علما أن الجزائر لم يسبق لها تنظيم هذه المسابقة القارية.

 

        قائمة المصارعين الجزائريين المشاركين في البطولة الافريقية بكوت ديفوار:

 

رجال : إسلام  قطفاية ( -87 كلغ)، هاني تبيب ( -74 كلغ)،  ماسينيسا شرف ( -68 كلغ)

سيدات: مرام سعد جاب الله (-49 كلغ) و زهرة شرف ( -68 كلغ)

المدرب الوطني :  التونسي ياسين طرابلسي

رئيس الوفد : يزيد بن علاوة.

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الإفريقية للتايكواندو: المنتخب الجزائري بخمسة مصارعين من اجل افتكاك ميداليات في موعد كوت ديفوار
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 نوفمبر 2023 16:37     الفئـة : رياضــة   شارك

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