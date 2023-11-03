كرة القدم (اجتماعات الفاف مع الرابطات): رئيس الاتحادية يجتمع مع رؤساء رابطات الشرق

الجزائر - اجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، أمس الخميس، برؤساء الرابطات الولائية لشرق الوطن، في إطار برنامج العمل الرامي إلى النهوض بالكرة الجزائرية، حسب ما أفادت به اليوم الجمعة الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت.

وكشفت "الفاف" في بيانها ،أن صادي اجتمع برؤساء رابطات الشرق، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، مبرزة أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بعد الأول الذي عقده صادي الأسبوع الفارط مع رؤساء رابطات الغرب، في انتظار دور رؤساء رابطات الوسط والجنوب، المرتقب هذا الاثنين.

وأشارت (الفاف) إلى أن اجتماع أمس الخميس، جرى بحضور رؤساء رابطات ولايات قسنطينة والطارف وسوق أهراس وقالمة وتبسة وعنابة وسكيكدة وجيجل وسطيف وبرج بوعريريج وميلة وباتنة وبجاية وخنشلة وأم البواقي وبسكرة، وتم خلاله طرح وضعية النشاط الكروي في ذات الولايات.

وأضافت الهيئة الفدرالية، ان الرئيس صادي اشاد بالعمل الذي تقوم به الرابطات الولائية والمجهودات المبذولة من أجل إدارة الهياكل بطريقة سليمة، إلى جانب تقديمه بعض التوجيهات حتى تظل هذه الهياكل تحت خدمة الأندية ولاعبي كرة القدم على المستوى المحلي وتحسين مستوى إدارتها لهم.