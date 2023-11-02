كرة اليد /تحضيرات بطولة إفريقيا للأمم-2024 :  فوز المنتخب الجزائري على نظيره السعودي وديا (25-19)

و سيخوض السباعي الجزائري مباراة ودية ثانية ضد المنتخب السعودي يوم السبت 4 نوفمبر, وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في النسخة السادسة والعشرين لبطولة إفريقيا للأمم بمصر-2024 (19-28 يناير) والمؤهلة لأولمبياد باريس-2024 .
وقبل تنقله إلى العربية السعودية, أجرى اللاعبون تربصا دام ثلاثة أيام بالجزائر العاصمة تحت إشراف الناخب الوطني صالح بوشكريو الذي استدعى 17 لاعبا من البطولة المحلية و الناشطين خارج الوطن.
وسبق للتشكيلة الوطنية أن خاضت تربصا تحضيريا بالدوحة (قطر) في شهر سبتمبر سجلت خلالها هزيمتين أمام المنتخب القطري (20-32) و (18-26).
و كانت آخر منافسة رسمية للخضر, في الألعاب العربية 2023 (5-15 يوليو) حصلوا خلالها على ميدالية برونزية بعد فوزهم على العراق (31-29) بعد الوقت الإضافي.
للتذكير, سيمثل المنتخب المتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا-2024 القارة السمراء في دورة كرة اليد للألعاب الأولمبية باريس-2024 . و ستجرى عملية القرعة يوم 15 نوفمبر بالقاهرة.