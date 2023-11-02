كرة القدم: تسمية الملعب الجديد بالدويرة باسم الشهيد علي عمار المدعو "علي لا بوانت"

و ينص هذا المرسوم ايضا على منح استغلال المرفق الرياضي "الشهيد علي لا بوانت" بالدويرة لفريق مولودية الجزائر الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
ويأتي منح استغلال ملعب الدويرة بولاية الجزائر، والفضاءات والهياكل والوحدات والتجهيزات والمباني الملحقة به لفريق مولودية الجزائر, نظرا لنضاله " التاريخي من خلال مشاركته الفعالة في ثورة التحرير الوطني المجيدة, ومساهمته في تطوير وإشعاع الرياضة الوطنية وتكوين المواهب الرياضية الشابة ورياضيي النخبة لمدة تفوق مائة (100) سنة.
يضاف إلى ذلك مساره الرياضي الحافل بالتتويجات والألقاب وإعلائه الراية الوطنية في المحافل الرياضية القارية" , يضيف نفس المصدر.
و يتعين على فريق مولودية الجزائر " ضمان التسيير الجيد للمرفق الرياضي والسهر على حفظه وصيانته. كما يتعين عليه احترام المعايير التقنية والأمنية ذات الصلة، وفقا واصفات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به"
و تنص إحدى مواد هذا المرسوم ,انه " في اطار تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والقارية والدولية، يمكن فريق مولودية الجزائر أن يضع بمقابل، هياكل المنشأة الرياضية تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وكل تنظيم رياضي آخر، وفقا لقواعد تحددها اتفاقية الاستغلال .