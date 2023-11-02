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كرة القدم: تسمية الملعب الجديد بالدويرة باسم الشهيد علي عمار المدعو "علي لا بوانت"

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 18:44     الفئـة : رياضــة
كرة القدم: تسمية الملعب الجديد بالدويرة باسم الشهيد علي عمار المدعو &quot;علي لا بوانت&quot;

الجزائر - تم تسمية ملعب الدويرة (غرب العاصمة) الذي يتسع ل 40.000 مقعد, باسم الشهيد علي عمار, المدعو "علي لابوانت", حسب المرسوم الرئاسي رقم 23-385 المؤرخ في 15 ربيع الثاني 1445 الموافق ل 30 أكتوبر 2023 , الصادر في الجريدة الرسمية رقم 69.    

   و ينص هذا المرسوم ايضا على منح استغلال المرفق الرياضي "الشهيد علي لا بوانت" بالدويرة  لفريق مولودية الجزائر الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ويأتي منح استغلال ملعب الدويرة بولاية الجزائر، والفضاءات والهياكل والوحدات والتجهيزات والمباني الملحقة به  لفريق مولودية الجزائر, نظرا لنضاله " التاريخي من خلال مشاركته الفعالة في ثورة التحرير الوطني المجيدة,  ومساهمته في تطوير وإشعاع الرياضة الوطنية وتكوين المواهب الرياضية الشابة ورياضيي النخبة لمدة تفوق مائة (100) سنة.

يضاف إلى ذلك مساره الرياضي الحافل بالتتويجات والألقاب وإعلائه الراية الوطنية في المحافل الرياضية القارية" , يضيف نفس المصدر.

و يتعين على فريق مولودية الجزائر " ضمان التسيير الجيد للمرفق الرياضي والسهر على حفظه وصيانته.  كما يتعين عليه احترام المعايير التقنية والأمنية ذات الصلة، وفقا واصفات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به"

و تنص إحدى مواد هذا المرسوم ,انه  " في اطار تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والقارية والدولية، يمكن فريق مولودية الجزائر أن يضع بمقابل، هياكل المنشأة الرياضية  تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وكل تنظيم رياضي آخر، وفقا لقواعد تحددها اتفاقية الاستغلال .

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كرة القدم: تسمية الملعب الجديد بالدويرة باسم الشهيد علي عمار المدعو "علي لا بوانت"
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 18:44     الفئـة : رياضــة   شارك

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