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احتياجات خاصة- الحمل بالقوة ( كاس العالم-2023) : الجزائر ممثلة بستة رياضيين في مونديال مصر

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 17:39     الفئـة : رياضــة

الجزائر - يشارك ستة رباعين جزائريين، منهم سيدتان، في رياضة الحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة، في منافسات كأس العالم (رجال وسيدات) للاختصاص المقررة يومي 3 و4 نوفمبر 2023 بالقاهرة (مصر)، المؤهلة للألعاب البرالمبية بباريس- 2024 ، حسبما علم يوم الخميس من المدرب الوطني، محمد صالح بن عطة.

و يسجل الحدث الرياضي، مشاركة حوالي 100 رياضي ، يمثلون 13 بلدا، بهدف حصد نقاط مؤهلة الى الالعاب البرالمبية- 2024 للاختصاص وهو "حلم يراود جميع الرياضيين منذ بداية العهدة الاولمبية" .

و البلدان المشاركة في مونديال القاهرة هي : الجزائر، مصر، المغرب، ايطاليا، ايستونيا، جورجيا، غانا، المجر،كينيا، مالاوي، ناميبيا، مولدافيا،و غينيا.

و أوضح بن عطة  ل /واج قائلا :" الرياضيون الجزائريون المشاركون في المنافسات، سيسعون الى تحقيق نتائج إيجابية من شأنها تحسين ترتيبهم العالمي والتأهل للبرالمبياد المقبلة- 2024 "، مضيفا ان العناصر الوطنية  وهي نفسها المشاركة في موعد مصر، " لاحظت خلال بطولة العالم الاخيرة التي نظمت شهر سبتمبر بدبي ، تحسن المستوى التقني للبارا- باورلفتينغ  والمشاركة النوعية والمكثفة للرباعين من مختلف أنحاء العالم . هم يعلمون ان اقتطاع تذكرة العبور الى البرالمبياد تتطلب تضحيات جسيمة وطاقة كبيرة".

و تابع : "الرياضيون الجزائريون مطالبون بالتألق خلال هذه البطولة وأيضا في المنافسات المقبلة لجمع أكبر عدد من النقاط ، على غرار الالعاب العالمية بتايلند (ديسمبر)، كأس العالم  بالإمارات العربية المتحدة ( فبراير- 2024) والجائزة الكبرى  بمانشستر (يونيو).

و بالنسبة للمدرب الوطني، فان الهدف هو "تأهيل أكبر عدد من الرياضيين لبرالمبياد- 2024 . لحد الان يوجد رباعان إثنان متأهلان رسميا الى هذا الموعد وهما : حسين بتير ومحمد حاج علي ، اما الاخرين فعليهم العمل بكل هوادة للالتحاق بزملائهم".

و قال التقني الجزائري أن 'الباورليفتينغ' الجزائري أصبح " يتبوأ مكانة جيدة في العالم ، لكن يبقى هناك عمل كبير في انتظارنا وهذا من أجل الحفاظ على هذا المكسب ثم المواصلة في تحسين المستوى الفني".

و استطرد بالقول، "الرباعون الجزائريون عازمون على إنجاح مشاركتهم في منافسات القاهرة. لدينا امل كبير في تحقيق -هذه المجموعة-  نتائج مشرفة، تحسبا لوضع استراتيجية للمواعيد الدولية المقبلة وحتى نبقي على حظوظها في التأهل وتكون من بين احسن  العناصر المشاركة في برالمبياد باريس- 2024".

و أخيرا، قام المنظمون، خلال الاجتماع التقني للمدربين، بشرح بعض المسائل المرتبطة بالمسابقة العالمية مثل ، البرنامج، عملية الوزن، الإحماء وكذا برنامج المنافسة .

 

الرباعون الجزائريون المعنيون بكاس العالم بالقاهرة وبرنامج منافساتهم :

 

      الجمعة 3 نوفمبر 2023 :

 

حسين بتير ( 65 كلغ)، حاج علي محمد ( 88 كلغ)، خوجة ايمن ( 59 ك

لغ) ونصيرة

مرار ( 79 كلغ)

 

      السبت 4 نوفمبر  2023 :

 

سميرة قريوة ( 45 كلغ) حاج احمد بيور  (49 كلغ).

آخر تعديل على الجمعة, 03 نوفمبر 2023 12:03
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احتياجات خاصة- الحمل بالقوة ( كاس العالم-2023) : الجزائر ممثلة بستة رياضيين في مونديال مصر
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 17:39     الفئـة : رياضــة   شارك

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