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مونديال 2026 (تصفيات) الجزائر- الصومال: تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح المباراة

  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 17:24     الفئـة : رياضــة
مونديال 2026 (تصفيات) الجزائر- الصومال: تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح المباراة

الجزائر  اتخذت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) جميع الاجراءات اللازمة تحسبا للمباراة التي ستجمع الجزائر والصومال، المقررة يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 (سا 18:00)، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة)، ضمن فعاليات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم  2026، حسبما كشفت عنه الهيئة الفدرالية.

وجاء في بيان الفاف: ''نظمت الفاف اجتماع تحضيري يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بمقرها بدالي إبراهيم والذي ضم جميع المعنيين بتنظيم هذه المواجهة. ويتعلق الأمر بكل من خدمات الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، وممثلو وزارة الشباب والرياضة، ومسؤول المركب الأولمبي محمد بوضياف''.

بالإضافة إلى الصومال والجزائر، تضم المجموعة السابعة كل من غينيا، أوغندا، بوتسوانا والموزمبيق. ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من التصفيات إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كلا من المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء أيضا في البيان: ''خلال هذه الجلسة ، قدم السيد حليم جندوبي، نائب الأمين العام للفاف، عرضا حول الترتيبات التنظيمية ولوائح منافسة كأس العالم. بعد نقاش وتبادلات بين الحاضرين ، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بوضع الظروف الملائمة التي تساهم في إنجاح هذا اللقاء الأول للخضر في مشوار التصفيات مونديال 2026، وكذلك لضمان الراحة للوفد الصومالي وكذا المناصرين''.

وسيعود بذلك المنتخب الوطني الجزائري إلى ملعب نيلسون مانديلا الذي استقبل مواجهة واحدة للخضر منذ افتتاحه والتي كانت أمام منتخب النيجر (2-1)، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم افريقيا 2023 (مؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).

 

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مونديال 2026 (تصفيات) الجزائر- الصومال: تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح المباراة
  أدرج يـوم : الخميس, 02 نوفمبر 2023 17:24     الفئـة : رياضــة   شارك

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