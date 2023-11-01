كاس افريقيا للأمم 2023 : "المنتخب الجزائري قادر على تحقيق انجازات جديدة بكوت ديفوار"

الدوحة - أكد اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي محترف نادي الغرافة القطري، ومتصدر قائمة هدافي البطولة المحلية لكرة القدم 2024 برصيد 11 هدفا, ان المنتخب الجزائري قادر على تقديم مستوى متميز خلال نهائيات كاس إفريقيا للأمم المقبلة المقررة من 13 يناير الي 11 فبراير 2024 بكوت ديفوار.

وقال براهيمي في تصريح لوكالة الانباء القطرية: "المنتخب الجزائري قادر على تقديم مستوى متميز، في وجود لاعبين مميزين لديهم القدرة على تحقيق إنجازات جديدة مع المنتخب."

واوقعت قرعة نهائيات كاس افريقيا للأمم 2023 المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من بوركينا فاسو و انغولا و موريتانيا.

يذكر ان براهيمي غاب عن صفوف التشكيلة الوطنية منذ نهائيات كاس افريقيا للأمم 2021 التي جرت بالكاميرون و التي شهدت خروج ابناء المدرب جمال بلماضي من المنافسة منذ الدور الأول.

وعن تسجيله 11 هدفا كفلت له صدارة هدافي "دوري نجوم إكسبو"، اعتبر براهيمي ذلك بسبب تعاون زملائه معه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صدارة الهدافين تعتبر مسؤولية كبيرة، تقع على عاتقه لتأكيد الأفضلية لأن تحطيم الأرقام يحتاج لمجهود مضاعف مع زملائه اللاعبين، وتحد كبير بالنسبة له لمواصلة رحلة التألق وتسجيل الأهداف لوضع حد لما يشاع عن ضياعهم أسهل الفرص في المباريات السابقة.

وكشف محترف نادي الغرافة والمنتخب الجزائري أن طموح لاعبي فريقه هو التواجد ضمن المراكز الأولى ويتعاملون مع هذا الأمر بمنطق ثابت من مباراة لأخرى، ويعطون كل مباراة أهميتها وتركيزها المطلوب، وهي الطريقة الأفضل للتعامل مع الاستحقاقات.

وأوضح أن الغرافة كفريق لديه أهداف متعددة وبدأ يعود ويقدم مستويات جيدة في البطولة من أجل التواجد في مقدمة الترتيب بحثا عن الأفضل والتمثيل الخارجي عبر رابطة أبطال آسيا.. قائلا إنهم كلاعبين توافقوا على الأفكار المستقبلية مع النادي ويمضون أجمل فتراتهم بعد الانتصارات الأخيرة في الدوري، معربا عن سعادته وزملائه اللاعبين بإنجاح مشروع النادي.